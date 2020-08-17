الصحة: تسجيل 115 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:49 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 60651 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 96590 حالة من ضمنهم 60651 حالة تم شفاؤها، و5173 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

متعافي كورونا كورونا اعداد كورونا في مصر

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

منذ ساعتين و 25 دقيقة

كارثة.. ثلاثي برشلونة يُسرب أخبار الفريق

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. هاني شاكر يرفع دعوى قضائية ضد حسن شاكوش ويحيل أحمد سعد للتحقيق

منذ ساعة

الخطيب يبحث مع فايلر ضم «السوبر» لتعويض رمضان صبحي

منذ ساعة و 27 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة: إجراءات مختلفة لمواجهة كورونا مع عودة الدراسة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يُقدم هدية ثمينة إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. برشلونة يتخذ قرارا مفاجئا ضد كوتينيو

منذ حوالي 7 ساعات

إنييستا يوجه رسالة خاصة إلى برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الزمالك في القمة

منذ ساعة

ميسي يُشعل النار في برشلونة: لا أريد هذا المدرب!

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الأهلي يكشف طبيعة إصابة نجمي الفريق

منذ أقل من ساعتين

برشلونة مستعد للتخلي عن نجم الفريق من أجل نيمار

منذ أقل من ساعتين

وليد أزارو يصدم الأهلي من جديد

منذ ساعتين

سواريز ينفصل عن ميسي.. تعرف على وجهته المقبلة

منذ ساعة و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

أستاذ اقتصاد عن الموجة الثانية في كوريا الجنوبية: ظهرت في ملهى ليلي

الصحة العالمية تصدم العالم بشأن استمرار "كوفيد 19"

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

الصحة: لأول مرة.. ارتفاع مؤشر نسب الشفاء من كورونا إلى 28.1%

محافظ الإسكندرية: غرامة تصل لألف جنيه لمن يستخدم الطائرات الورقية بالكورنيش

برلماني: الأسبوع المقبل هو الفيصل في ذروة كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

عاجل.. هاني شاكر يرفع دعوى قضائية ضد حسن شاكوش ويحيل أحمد سعد للتحقيق

11:53 م

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الزمالك في القمة

11:56 م

كومان يُقدم هدية ثمينة إلى برشلونة

09:12 م

كارثة.. ثلاثي برشلونة يُسرب أخبار الفريق

11:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية