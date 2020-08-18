شاهد.. لماذا ترتفع وفيات الأطباء بفيروس كورونا في مصر؟
الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:34 ص
داليا الحسين
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قال الدكتور جمال شيحة، أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة، إن الأمر المحير في فيروس كورونا أن البعض يصاب دون أعراض وأصحاب الأمراض المزمنة معرضين للمضاعفات، ولكن هناك أصحاء يصابون بكورونا وتتدهور حالتهم سريعا خاصة الأطباء.
وتابع "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن التفسير العلمي لتدهور حالة الأصحاء يتعلق بكمية الفيروس أو جرعة العدوى فهي تؤثر على درجة المرض وحدوث مضاعفات ويزداد تدهور الحالة وزيادة المضاعفات مع الأطباء لتعرضهم لكمية عدوى أكبر.
وأشار أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة ، إلى أن الدولة تفعل كل ما تستطيع لحماية الأطباء موجها التحية لكل الأطقم الطبية على ما يبذلوه من مجهود الفترة الحالية.
وأكد أن إحساس الأمان الكاذب كان السبب في عودة الأعداد للارتفاع ببعض الدول وعلينا أن نتمسك بالإجراءات الاحترازية حتى نصل لصفر إصابات ونستمر لأسابيع.
ووجه شيحة الشكر للعلماء الروس قائلا: "هناك لقاح حقيقي تم تسجيله في روسي، ونتائجه ستظهر، وقريبا جدا ستظهر لقاحات أكسفورد والصين والولايات المتحدة، لقاح روسي حقيقي قد يحدث فرقا مع البشرية ولا أرى أي مانع من تجريبه".
هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الاثنين، خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 60651 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 96590 حالة من ضمنهم 60651 حالة تم شفاؤها، و5173 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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