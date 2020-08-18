رئيس هيئة الأنفاق السابق: تكلفة الرحلة في الخط الثالث للمترو 26 جنيها

قال أشرف النجدي، رئيس هيئة الأنفاق السابق، إن القيمة الحقيقية لسعر الرحلة في الخط الثالث للمترو هي 26 جنيها، بعد الصيانة وإضافة قطع الغيار وأجهزة التكيف والكهرباء وغيرها من مستلزمات التشغيل، مشيرًا إلى 10 جنيهات لا تمثل التكلفة الحقيقية للتشغيل في هذا الخط.





وأضاف "النجدي"، في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن الخدمات المقدمة في المترو اقل من الأسعار المعلنة، مشيرًا إلى أن المترو يقدم خدمة مميزة نظيفة للبيئة لا تتعطل في إشارات وهي من وسائل الانتقال الحضارية في العالم كله.





ووجه رئيس هيئة الأنفاق السابق، نصيحة إلى المواطن أنه في حالة انتقاله للمترو بشكل يومي من الممكن أن يقوم بعمل اشتراك لأن هذا يجعل سعر التذكرة المقدرة بـ10 جنيه أقل من 3 جنيهات، مؤكدًا أن زيارة الأسعار كان بهدف رفع الجودة والكفاءة.





وكانت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق قد أعلنت أسعار جديدة للتذاكر بأشكال مختلفة، في ظل التطوير الذي يشهده المرفق وكان اخرها افتتاح الجزء الثاني من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلي منصور بطول 7.8 كم.





وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح أمس الأحد المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، وذلك في وسط تواجد عدد كبير من المسئولين.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الأسعار الجديدة لتذاكر مترو الأنفاق:

- سعر التذكرة لعدد 9 محطات 5 جنيهات، وعدد 16 محطة 7 جنيهات، وعدد أكثر من 16 محطة 10 جنيهات، وخاصة مع فتح المحطات الجديدة من الخط الثالث أمام الركاب اليوم وهي محطات النزهة- هشام بركات- قباء- عمر بن الخطاب- الهايكستب- عدلي منصور.





- للتذكرة أقل من 9 محطات: 5 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات إذا كانت الرحلة في محطات الخطين الأول والثاني، لكن لو الرحلة تضمنت استقلال محطات بالخط الثالث، ستكون بـ7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات.





- للتذكرة من 9 محطات إلى أقل من 16 محطة: 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات إذا كانت في الخطين الأول والثاني، إذا شملت الرحلة استقلال محطات على الخط الثالث، ستكون التذكرة بقيمة 10 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات.





- للتذكرة أكثر من 16 محطة: ستكون بـ10 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات إذا كانت الرحلة في الخطين الأول والثاني، بينما تصبح 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات إذا تضمنت استقلال محطات بالخط الثالث.





- تطرح تذاكر المنطقة الأولى باللون "الأصفر"، تذكرة المنطقة الثانية باللون "الأخضر"، تذكرة المنطقة الثالثة باللون "الأحمر"، وتذكرة المنطقة الرابعة باللون "الأزرق".





- أسعار تذاكر المترو للفئات المستثناة كما هي، لم تتغير، وتشمل ذوي الإعاقة.



