الخطيب يبحث مع فايلر ضم «السوبر» لتعويض رمضان صبحي

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
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تخطط إدارة النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بعد رحيل رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، إلى بيراميدز.

بديل رمضان صبحي في الأهلي

تحدثت مصادر صحفية داخل النادي الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس النادي، منح المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول، حرية اختيار لاعب أجنبى بمواصفات خاصة وإمكانيات فنية عالية.

وأوضحت المصادر أن مجلس إدارة النادي الأهلي، لا يمانع ضم صفقة قوية، حتى لو تكلّفت الصفقة مبلغاً كبيراً على خزينة الأهلى لتعويض غياب رمضان صبحى لاعب الفريق الذى رفض البقاء مع الأهلي.

ومن المقرر أن يعقد محمود الخطيب جلسة خاصة مع فايلر خلال الأيام المقبلة لمناقشة عدة ملفات مهمة، وفى مقدمتها ضم صفقة قوية ستكون أجنبية بنسبة كبيرة، وهو ما يستدعى الاستغناء عن ثنائى أجنبى من سداسى الفريق (على معلول، وليد أزارو، ديانج، بادجي، أجاى وجيرالدو).

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