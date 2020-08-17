البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع و"ناسداك" يسجل مستوى قياسي

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:56 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
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واصلت البورصة الأمريكية الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، ليسجل مؤشر ناسداك مستوي قياسي جديد مع ارتفاع أسهم التكنولوجيا جنبا إلى جنب مع قطاع السلع الكمالية ليكونا الأفضل أداءً في "وول ستريت".

ويراقب المستثمرون تطورات حزمة التحفيز الإضافية لدعم الاقتصاد الأمريكي، مع وصول المناقشات بين الديمقراطيين والجمهوريين لطريق مسدود وسط إعلان الرئيس دونالد ترامب استعداد اتخاذ إجراءات تنفيذية لدعم الأسر والولايات.

هذا بالإضافة إلى التوترات بين الصين والولايات المتحدة حيث أصدر ترامب أمراً تنفيذيا يجبر "بايت دانس" على بيع تطبيق "تيك توك" خلال 90 يوما.

وكشفت بيانات اقتصادية تراجع النشاط الصناعي في ولاية "نيويورك" بشكل حاد، في حين ارتفعت ثقة بناة المنازل في الولايات المتحدة لأعلى مستوى على الإطلاق.

عند الختام، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3 بالمائة إلى 27844.9 نقطة.

في حين زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 3381.9 نقطة ليكون بالقرب من المستوى القياسي المسجل في فبراير عند 3386 نقطة.

كما  ارتفع "ناسداك" بنحو 1 بالمائة إلى 11129.7 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 92.806.

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