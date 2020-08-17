خالد أبو بكر عن رفع أسعار تذاكر المترو: تساهم في استمرارية الخدمة والحفاظ على الأرواح

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:33 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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هاجم خالد أبو بكر، الإخوان وقنواتهم المضللة بعد محاولاتهم بث أخبار مضللة وسامة لضرب الثقة بين المواطن والحكومة، وخاصة فيما يتعلق بأسباب رفع أسعار تذاكر المترو.

وقال خلال برنامجه "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON"، إن الإخوان تجاهلوا الإنجازات ويحاولون التشكيك في علاقة الدولة بالمواطن.

وأوضح أن تكلفة هذه المشروعات ضخمة جدا، والدولة تعمل على ضمان استمرارية الخدمة والانضباط وانشاء محطات نظيفة، وبالتالى من الطبيعى ان يشارك المواطن الدولة فى التكلفة حتى يحصل على خدمة محترمة وراقية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وفي الساعات الأخيرة، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أسعار جديدة للتذاكر بأشكال مختلفة، في ظل التطوير الذي يشهده المرفق وكان اخرها افتتاح الجزء الثاني من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلي منصور بطول 7.8 كم. 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح أمس الأحد المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، وذلك في وسط تواجد عدد كبير من المسئولين.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الأسعار الجديدة لتذاكر مترو الأنفاق:

- سعر التذكرة لعدد 9 محطات 5 جنيهات، وعدد 16 محطة 7 جنيهات، وعدد أكثر من 16 محطة 10 جنيهات، وخاصة مع فتح المحطات الجديدة من الخط الثالث أمام الركاب اليوم وهي محطات النزهة- هشام بركات- قباء- عمر بن الخطاب- الهايكستب- عدلي منصور.

- للتذكرة أقل من 9 محطات: 5 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات إذا كانت الرحلة في محطات الخطين الأول والثاني، لكن لو الرحلة تضمنت استقلال محطات بالخط الثالث، ستكون بـ7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات.

- للتذكرة من 9 محطات إلى أقل من 16 محطة: 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات إذا كانت في الخطين الأول والثاني، إذا شملت الرحلة استقلال محطات على الخط الثالث، ستكون التذكرة بقيمة 10 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات.

- للتذكرة أكثر من 16 محطة: ستكون بـ10 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات إذا كانت الرحلة في الخطين الأول والثاني، بينما تصبح 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات إذا تضمنت استقلال محطات بالخط الثالث.

- تطرح تذاكر المنطقة الأولى باللون "الأصفر"، تذكرة المنطقة الثانية باللون "الأخضر"، تذكرة المنطقة الثالثة باللون "الأحمر"، وتذكرة المنطقة الرابعة باللون "الأزرق".

- أسعار تذاكر المترو للفئات المستثناة كما هي، لم تتغير، وتشمل ذوي الإعاقة.

- نسبة التخفيض في اشتراكات الجمهور 40%، وأسعار الاشتراكات ستزيد بنسبة 40% كما ارتفعت أسعار التذاكر، وهناك اشتراكات بـ2% من قيمتها، مثل اشتراكات الطلبة التي تقدم تخفيضها بنسبة 98%، وأخرى بـ40% من قيمتها.

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