النائب العام يأمر بتشكيل لجنة ثلاثية لمعاينة عقار المنوفية المنهار

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإنتداب الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لمعاينة مسرح الحادث في واقعة انهيار عقار محافظة المنوفية وذلك وقوفًا على أسباب اندلاع الحريق الذي نشب به.





كما أمر النائب العام بتشكيل لجنة ثلاثية من الأمن الصناعي والسلامة، والصحة المهنية، ومفتشي التموين -ممن لم يسبق لهم الإشراف أو المراقبة أو المتابعة على قرية «شنوان»-؛ لفحص العقار المنهار بيانًا لمدى صدور أي ترخيص بمزاولة نشاط تداول أسطوانات الغاز للمتهم، والمخالفات التي حُرِّرت في حال عدم صدور الترخيص؛ ذلك استجلاء للإهمال أو التراخي الذي قد يشوب أعمالَ «الوحدة المحلية» بـ«شنوان»، أو أيٍّ من الجهات المعنية بمتابعة الأنشطة التجارية بالقرية.





كما شكلت النيابة العامة لجنة من «مديرية الإسكان» لفحص أنقاض العقار بيانًا لأسباب انهياره، وفحص سابق القرارات الصادرة بشأنه، ومعاينة العقارات المجاورة التي تأثرت به، وجارٍ استكمال التحقيقات.





كانت قد تلقت النيابة العامة إخطارًا يوم الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري بانهيار عقار ناحية قرية «شنوان» بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، إثر انفجار أسطوانة غاز به، مما أسفر عن وفاة البعض وإصابة آخرين نُقلوا للمستشفى لتلقي العلاج، فانتقلت «النيابة العامة» لمحل العقار المنهار لمعاينته، وتبينت أنه مكون من ثلاثة طوابق، وكان بطابقه الأرضي مستودع للأنابيب، كما تبين أن الانفجار الواقع بالعقار وانهياره قد أحدث تلفًا بعقاراتٍ ومحالّ وأحد المساجد ودراجة آلية وسيارة نقل في محيطه، وقد عُثر على عدد من أسطوانات الغاز بين الأنقاض.



