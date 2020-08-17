الأرصاد تكشف موعد انتهاء فصل الصيف

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة طقس غدا الثلاثاء، حيث تشهد البلاد استقرار في درجة الحرارة.





وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تشهد طقس حار رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية.





وأكدت الهيئة، أن شمال الصعيد يشهد طقس حار بينما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.





وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.





وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدًا، والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة علي السواحل الشمالية الغربية.





وتتوقع الهيئة أن تصل معدلات الرطوبة خلال تلك الفترة 82%، محذرة المواطنين من الخروج من المنزل حرصا علي سلامتهم.





وأشارت الهيئة، الي أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي الي وجود تقلبات جوية.





فيما كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أنه يتبقى على نهاية فصل الصيف شهر واحد فقط، لافتًا إلى أنه خلال هذه الفترة تتراوح درجات الحرارة ما بين 33 إلى 35 درجة.





‎وخلال تصريحات ببرنامج "الآن"، الُمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أكد شاهين أن ارتفاع نسبة الرطوبة هو السبب في الشعور بارتفاع درجة الحرارة.





‎ولفت شاهين إلى أن الستة أيام القادمة ستشهد استقرارًا شديدًا في درجات الحرارة، حيث تعود لمعدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، فضلًا عن انخفاض طفيف في نسبة الرطوبة.



