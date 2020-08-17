نادي القضاة يهنئ شيخ الأزهر لحصوله علي جائزة الشخصية الإسلامية الأولى

هنأ مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن بكل التقدير والفخر والاعتزاز فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة حصول فضيلته على جائزة «الشخصية الإسلامية الأولى لعام 1442هـ2020م" وهي الجائزة السنوية التي يتم منحها من دولة ماليزيا للشخصيات المرموقة دوليًّا التي تلعب دورًا بارزا في خدمة الإسلام والمسلمين.





صرح بذلك المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، مضيفا: هذا التكريم هو حق صادف أهله فهو تكليل لجهود كبيرة خلال تاريخ طويل وحافل لفضيلة الإمام الأكبر من التحركات الفاعلة لرعاية الفكر الإسلامي المعتدل في مصر والعالم كله، حمل خلاله أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل شعوب العالم أجمع، وعمل بكل ما أوتي من قوة على إظهار حقيقة الإسلام ودوره الفاعل في تقوية التعاون العلمي والفكري والثقافي بين المسلمين والعالم الغربي في مشارق الأرض ومغاربها، وفي نشر حقائق الدين والردّ على أباطيل دعاة التفرقة الذين يتاجرون باسم الدين.



