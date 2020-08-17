في نقاط.. التفاصيل الكاملة لجائزة الدولة للمبدع الصغير

أعدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالتعاون مع مكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقرير بشأن مشروع قانون جائزة المبدع الصغير.





وجاء مشروع القانون تجسيدًا للنصوص الدستورية التي تعطي الحق في الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب بالإضافة إلى رعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، إلى جانب خلق جيل من المبدعين الصغار يحمل لواء الريادة للحضارة المصرية ذات الثقافات المتعددة.





وترصد بوابة " الفجر" التفاصيل الكاملة لجائزة المُبدع الصغير في النقاط التالية:





1- ألزم الدستور في المادة (48) الدولة بكفالة الثقافة لكل مواطن واعتبارها حقًا له وإلزامها بدعمه وإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب.





2- كفل الدستور في المادة (67) حرية الابداع الفني والأدبى حيث ألزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين، وحماية ابداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.





3- أفرد الدستور في المادة (80) حقوقا عديدة للطفل ومنها الحق في التربية الدينية، وحقه في تنمية وجدانية ومعرفية.





4- تضمن مشروع القانون (9) مواد بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالى:

مادة (1): تناولت إنشاء جائزة تسمى جائزة الدولة للمبدع الصغير تمنح سنويا بقيمة مالية لمن يقدم منتجًا فكريا أو ماديًا مبتكرًا، ولم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة في مجالات الثقافة والفنون.





مادة (2): حددت حصرًا شروط الترشيح لنيل الجائزة.





مادة (3): تناولت تشكيل لجنة عليا لشئون الجائزة برئاسة وزير الثقافة، بواقع تسعة أعضاء منهم ثلاثة أعضاء بصفتهم الوظيفية وستة أعضاء من الشخصيات البارزة في مجالات الثقافة والشخصيات المعنية بإبداع الطفل يتم تعيينهم لمدة عامين قابلة للتجديد، كما تناولت تعيين أمين عام للجنة العليا وتحديد المعاملة المالية له ولأعضاء اللجنة بقرار من وزير الثقافة.





المادتان (4، 5): حددتا اختصاصات اللجنة العليا ومن بينها إعداد تقرير يعرض على وزير الثقافة بنتيجة أعمال لجان فحص الأعمال المقدمة لنيل الجائزة، كما تناولت مواعيد اجتماعات اللجان وآلية إصدار قراراتها.





مادة (6): تناولت تشكيل أمانة عامة للجنة العليا بقرار من وزير الثقافة، كما أوضحت اختصاصاتها ومنها إعداد المذكرات والدراسات اللازمة لعرض الموضوعات على اللجنة العليا ولجان الفحص.





مادة(7): منحت الحق لوزير الثقافة- بناء على اقتراح اللجنة العليا- في إصدار قرارات بإنشاء لجان لفحص ومراجعة وتقييم الأعمال لإبداء رأيها قبل العرض على اللجنة العليا، وكذلك في تحديد الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجان الفحص والمعاملة المالية لهم.





مادة(8): خصت المجلس الأعلى للثقافة بتولي رعاية الفائز بالجائزة ثقافيًا، وفنيًا، خلال سنة من تاريخ حصوله على الجائزة، وذلك على النحو الذى يصدر به قرار من وزير الثقافة.





مادة (9): نصت على إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لنفقات الجائزة وأعمال اللجان المشكلة سنويًا في موازنة المجلس الأعلى للثقافة.





مادة (10): تناولت نشر القانون والعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.





5- أهم التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون:





رأت اللجنة أن مشروع القانون المعروض يأتى في إطار دعم الدولة المصرية للمبدعين الصغار ورعاية ابداعاتهم في مجالات الثقاقة والفنون، إلى جانب أنه يخلق بيئة محفزة على الابتكار ويشجع النشء على الإبداع وتنمية مواهبهم.





وتشيد اللجنة بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية لضمان توفير الرعاية الكاملة للمبدعين والموهوبين الصغار والتي كان من أهم ثمارها مشروع القانون المعروض الذى يضع تنظيما تشريعيًالرعاية المبدعين الصغار وحماية حقوقهم وضمان استمرارية رعايتهم حتى بلوغ سن الثامنة عشرة سنة ميلادية.





وحين توافق اللجنة على مشروع القانون المرفق، وترفع تقريرها إلى المجلس، ترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.





6- أجرت اللجنة تعديلات في عدة مواد مشروع القانون وذلك كالآتي:





مادة " 1":

بند 1: أضافت اللجنة عبارة "بحد أدنى" لضمان المرونة في زيادة قيمة الجائزة، كما أضافت في نهاية البند عبارة" وما يستحدث في مجالات الابداع والابتكار في الثقافة والفنون" تأكيدًا منها على تضمين القانون ما يتم استحداثه في المستقبل من ابداع وابتكار في مجالات الثقافة والفنون.





بند " 2":

قررت اللجنة حذف هذا البند منعًا لحدوث أي لبس بشأن تفسيره، وتلافيًا لتعرض الفائز بالجائزة أو أسرته لأى مشقة تنتج عند تطبيق هذا البند.





وفى الفقرة الأخيرة استبدلت اللجنة بعبارة "والمدينة المشار إليها بهذه المادة ومدة بقاء الفائز فيها" عبارة والتصنيف العمرى للمبدعين على مستويين" وذلك اتساقًا".





مع حذف البند (2) وضمانًا لتطبيق مبدأ العدالة بين المبدعين الصغار الذى ينتج عن تصنيفهم على مستويين.





- مادة " 2":

حذفت اللجنة البند(2) باعتبار أنه ليس شرطًا جوهريًا أو مؤثرًا يحول دون حصول المبدع الصغير على الجائزة.





مادة(3): أضافت اللجنة الى تشكيل اللجنة العليا لشئون الجائزة بعض الشخصيات بصفتهما وهما الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أو من يمثله وكذلك رئيس المركز القومى لثقافة الطفل تأكيدًا منها على أهمية تواجدهما ضمن عضوية هذه اللجنة باعتبارهما من المهتمين برعاية الطفل، وأعادت اللجنة ترتيب ترقيم البنود الواردة بالمادة.





كما استبدلت اللجنة في الفقرة الأخيرة عبارة" دون تقاضى أعضائها أي مقابل مادى" بعبارة " يحدد به المعاملة المالية للأعضاء، والأمين العام" تلافيًا لأية شبهة في إزدواجية صرف المقابل المادى تتعلق بالأعضاء المعينون بصفتهم في هذه اللجنة، وضمان أداء اللجنة لعملها بحيادية تامة.





- مادة " 4":

حذفت اللجنة البند(6) الذى يعطى الحق للجنة العليا إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالمبدعين الصغار، حيث رأت اللجنة عدم المنطق في أخذ رأى اللجنة العليا في مشروعات القوانين وأن يتم الاكتفاء بالاختصاصات المحددة لها في البنود السابقة.





- مادة " 5":

حذفت اللجنة عبارة"مرة على الأقل كل شهر" لعدم تقييد اللجنة بموعد أوعدد مرات الاجتماع ومنحها المرونة الكاملة في تقرير هذا الشأن وفقًا لما تراه.





- مادة "8":