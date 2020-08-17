استثمارات 6 مليار جنيه وتوفر 50 ألف فرصة عمل.. تفاصيل افتتاح المنطقة اللوجيستية في الغربية (فيديو)

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:56 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن البنية التحتية لقطاع التجارة بمصر عانت للإهمال خلال السنوات الماضية بعكس ما يحدث الآن حيث كانت أسواق الجملة والمناطق اللوجيستية متواجدة في القاهرة والإسكندرية فقط.

وتابع "عشماوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد "، اليوم الإثنين: "بدأنا منذ 3 سنوات خطة تطوير مع المستثمرين والمطورين"، مشيرا إلى أنه تم افتتاح المنطقة اللوجيستية بطنطا باستثمارات 6 مليار جنيه وتضم 12 نشاطا وتوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتابع "لا نبيع الأرض في مشروعات المناطق اللوجيستية بل نمنح المستثمر حق الانتفاع بها لدعمه"، مشيرا إلى أنه جاري الإعداد لإنشاء مناطق لوجيستية تجارية في الشرقية والغربية والبحيرة والمنوفية والفيوم والأقصر وقنا.

وأكد مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن قطاع التجارة يعد ثاني أكبر قطاع في الاقتصاد القومي ويشهد تنمية مستمرة.

وانطلقت فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من مشروعات المنطقة التجارية واللوجستية بالغربية "داون تاون دلتا" والتي ينفذها أحد المستثمرين المصريين بالخارج الذين شاركوا في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" والمدير التنفيذي لشركة "فيرن بروجلوبال" بالولايات المتحدة الأمريكية المنفذة للمنطقة اللوجيستية بالغربية.

وشارك في المؤتمر 4 وزراء، هم الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية خلال المؤتمر المقام على هامش افتتاح المنطقة اللوجيستية عرضًا حول أنشطة المحافظة خلال المرحلة الماضية خاصة ما بذل من جهد أثناء جائحة كورونا، وكذلك دعم المحافظة لكل المشروعات التنموية وما يتعلق بتطوير البنية التحتية.

وتعد المنطقة التجارية واللوجستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا" أول وأكبر منطقة تجارية ولوجيستية على مستوى محافظات مصر، تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة "فيرن بروجلوبال" للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية على مساحة حوالي 83 فدانًا باستثمارات تتعدى 6 مليار جنيه مصري، وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم 42 مليون نسمة وتوفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى فرص العمل التي يجري توفيرها عن طريق المشروع.

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