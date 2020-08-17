قرار سار من التموين بشأن المحذوفين من البطاقات التموينية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:43 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
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طالب الدكتور علي المصلحي، وزير التموين التجارة الداخلية، اليوم الاثنين، مديري مديريات الوزارة بضرورة جمع طلبات المتظلمين من عمليات تنقية البيانات مرفق بها المستندات المطلوبة التي تثبت أحقيتهم في التموين، وإرسالها إلى الوزارة، ثم إرسالها إلى وزارة الإنتاج الحربي؛ للبت فيها بالتعاون مع الرقابة الإدارية.

وناشد وزير التموين، المواطنين المتظلمين من تنقية البطاقات، بتقديم طلبات التظلمات إلى مدير مديرية التموين التابعة لها بطاقات التموينية.

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وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في قرار لها عن تقليل وزن رغيف الخبز المدعم مع تثبيت السعر الذي يدفعه المواطن مقابل الحصول عليه عند 5 قروش.

وتصرف وزارة التموين من خلال برنامج لدعم الخبز، عدد 5 ارغفة يوميا لكل مواطن علي بطاقة التموين، على أن يسدد 5 قروش من قيمة تكلفة صناعة الخبز البالغة 62 قرشا وتتحمل الوزارة سداد باقي المبلغ لأصحاب المخابز.

سب القرار الصادر بشأن بشأن تحديد تكلفة إنتاج جوال الخبز المدعم إضافة إلى وزن الرغيف البلدى المدعم، حدد سعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم عندـ 265 جنيها للمخابز التى تستخدم وقود السولار فى عملية الإنتاج بينما تم تحديد التكلفة بنحو 283 جنيه للمخابز التى تستخدم وقود الغاز الطبيعى فى عملية إنتاج الخبز المدعم بدون تغير عن الأسعار السابقة.

وتم ثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش لمستحق الدعم، لكن تم تخفيض وزنة من 110 جرامات؛ ليصل إلى 90 جراما أى بفارق 20 جراما للرغيف الواحد، كما سيتم زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلو جرام ليصل لـ1450 رغيفا.

ونص القرار أيضا على أن المخبز الذى يحصل على 10 أجولة يوميًا تتكفل الدولة بالتأمين على 5 عمال والمخبز الذي ينتج 20 جوالا يتم التأمين على 10 عمال.

وقال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية والتى تنسق معها دائما وزارة التموين في اتخاذ اي قرارات بشأن المخابز، إنه ليس عنده اي خلفية عن هذا القرار، وأن المخابز مازالت مستمرة في إنتاج رغيف الخبز بوزن 110 جرام، وليس 90 جرام كما وضح القرار.

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