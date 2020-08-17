وزيرة الهجرة: وجود مناطق لوجيسيتة وسيلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية (فيديو)

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:32 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرض برنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، تقرير يرصد تفاصيل افتتاح المنطقة اللوجيستية بطنطا.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن افتتاح منطقة لوجيستية في طنطا ستوفر فرص عمل للشباب، وهو ما يعد وسيلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلا على أن المنطقة اللوجيستية وسيلة للتنمية الاجتماعية.

وانطلقت فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من مشروعات المنطقة التجارية واللوجستية بالغربية "داون تاون دلتا" والتي ينفذها أحد المستثمرين المصريين بالخارج الذين شاركوا في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" والمدير التنفيذي لشركة "فيرن بروجلوبال" بالولايات المتحدة الأمريكية المنفذة للمنطقة اللوجيستية بالغربية.

وشارك في المؤتمر 4 وزراء، هم الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية خلال المؤتمر المقام على هامش افتتاح المنطقة اللوجيستية عرضًا حول أنشطة المحافظة خلال المرحلة الماضية خاصة ما بذل من جهد أثناء جائحة كورونا، وكذلك دعم المحافظة لكل المشروعات التنموية وما يتعلق بتطوير البنية التحتية.

وتعد المنطقة التجارية واللوجستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا" أول وأكبر منطقة تجارية ولوجيستية على مستوى محافظات مصر، تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة "فيرن بروجلوبال" للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية على مساحة حوالي 83 فدانًا باستثمارات تتعدى 6 مليار جنيه مصري، وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم 42 مليون نسمة وتوفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى فرص العمل التي يجري توفيرها عن طريق المشروع.

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