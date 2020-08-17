يحدد أماكن كورونا ويحذر المستخدمين.. مزايا جديدة لتطبيق "صحة مصر"

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:24 م
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
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وجهت وزارة الصحة والسكان، المواطنين وعلى وجه الخصوص كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، إلى تحميل تطبيق "صحة مصر" لمعرفة أقرب عيادة متنقلة للكشف والعلاج بشكل مجاني، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة.

وصرحت وزارة الصحة والسكان بأن تطبيق صحة مصر يمكن منه معرفة الوحدة الصحية القريبة من مكان إقامة المريض للكشف والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة أيضا. 

وترصد بوابة " الفجر" أهم المعلومات عن تطبيق صحة مصر في النقاط التالية:

1- يشتمل تطبيق "صحة مصر" على كل المعلومات الموثقة رسميًا حول كيف تتعامل مع "كوفيد 19"، وكيف يتم تطبيق العزل المنزلي؟ وكيف تقي نفسك وتحافظ على نفسك وأسرتك، وكيف تتبع كل التعليمات إذا صادفت شخصًا مخالطًا لحالة إيجابية بالفيروس، وتقديم التوعية الشاملة الخاصة بكوفيد 19 كما يقدم نصائح حول كيفية تعقيم البيت وتطهيره باستمرار.

2- أكدت الدكتورة نانسي الجندي مدير المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، أن المعامل الإقليمية بجميع المحافظات تتولى عمليات إجراء مسحات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 للمواطنين، وأيضًا الراغبين في السفر للخارج، موضحة أنه يمكن معرفة نتيجة تحليل الـــ pcr  من خلال تطبيق "صحة مصر" بشكل سريع وعاجل لحين استلام النتائج بشهادات ورقية من فروع المعامل الاقليمية.

3- وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بإدراج مبادرة صحة المرأة على تطبيق "صحة مصر" وبذلك تنضم هذه المبادرة إلى كل مبادرات وأنشطة وزارة الصحة والسكان للاهتمام بالصحة العامة على تطبيق " صحة مصر"، حيث سيتم الربط الإلكتروني لهذه الأنشطة وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بما يضمن استفادة كل أفراد الأسرة من جميع الخدمات الطبية المقدمة بكل المبادرات في إطار التوعية والحرص على الاهتمام بالصحة العامة.

4- أعلن المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أن خدمات الإسعاف ستكون متاحة قريبا على تطبيق "صحة مصر" للمساعدة في الطوارئ.

5- يمكن تحميل تطبيق "صحة مصر" على كل الهواتف الذكية. 

6- تم اعتماد جميع كل معلومات التطبيق من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية وبشكل دائم يتم تحديث معلومات التطبيق حيث تكون المعلومات موثقة وبذلك يتمكن تطبيق " صحة مصر" وهي من أهم وظائفه مكافحة البلاك ماركت أو السوق السوداء للأخبار الكاذبة والتي يتم نشرها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. 

7- ويوجد في قسم المقالات على التطبيق أخبار تشتمل على البيان الرسمي لوزارة الصحة والسكان وأخبار كوفيد 19 حول العالم. 

8- يسمح التطبيق بإمكانية التواصل مع فريق طبي معتمد بهدف متابعة الأعراض للأشخاص المشتبه في إصابتهم بكورونا وإخبارهم بكيفية التصرف حسب حالتهم. 

9- يحتوي التطبيق على خاصية التنبيهات الصوتية التي يتوافر بها تنبيهات بأصوات ممثلين مصريين بهدف تذكير المستخدم للتطبيق بالإرشادات التوعوية والحماية من العدوى بكوفيد 19.

10- من خلال التطبيق يمكن للمستخدم التواصل مع وزارة الصحة والسكان عن طريق تطبيق المراسلة " الواتس آب". 

11- يضم التطبيق 50 سؤالا وإجابة بشأن الفيروس وطرق انتقاله. 

12- من الضروري للمستخدم الدخول على الإنترنت لكي يقوم بتحميل محتوى الموضوعات وكل الاستفسارات والإرشادات التي يتم تحديثها بصفة مستمرة. 

13- من أحد أهم وظائف تطبيق "صحة مصر" بث رسائل تنبيه للمستخدمين عندما يتواجدوا أو يقتربوا من أحد الأماكن التي توجد بها إصابات بكورونا في إطار الوقاية وتجنب العدوى.

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