بعد الإعلان عنها.. تفاصيل التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة
الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:17 م
مارينا بشارة
Advertisements
كشفت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، يوم الأحد، عن فتح باب التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني عام" للعام الدراسي المقبل 2020- 2021 لإعداد كوادر مؤهلة للعمل فى مجال الوقاية والعلاج من الإدمان بالشراكة مع قسم علم النفس – كلية الآداب جامعة القاهرة.
وتستعرض "الفجر" كافة التفاصيل عن دبلوم خفض الطلب على المخدرات:
دبلومة خفض الطلب على المخدرات:
تعتبر أول دبلومة في الشرق الأوسط معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات تهدف الي توفير كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع خفض الطلب، وتعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة وكذلك الربط بين المنهج النظري والخبرة العلمية في الوقاية والعلاج والتأهيل.
طرق التدريس:
تختلف الدبلومة عن الدبلومات الأخرى، حيث تعتمد هلي نظام الساعات المعتمدة ويقدم الطالب بنهاية الدبلومة مشروع بحثي ويدعمها ماليا صندوق مكافحة الإدمان بنسبة 50%، بواقع 200 ساعة تدريب، و72 ساعة أخرى تدريب صيفي بالمستشفيات لتخريج أخصائي إكلينيكي نفسي وكلينيكي اجتماعي.
منهج الدبلومة:
تعتمد على مقررات مركز مكافحة الإدمان بالأمم المتحدة ومقررات منظمة الصحة العالمية، وأحدث نظريات علم النفس السلوك والنمو لفهم شخصية المدمن، كما تعتمد على المقررات الخاصة بالدبلومة منطلقة من المتطلبات والاحتياجات الفعلية لسوق العمل في هذا المجال على المستويين الحكومي والخاص والأهلي.
شروط الالتحاق بالدبلومة:
أعلن عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى عن عدة شروط لتقدم للدبلومة، ومنها أن يكون الطالب حاصل على ليسانس علم النفس والاجتماع من كليات الآداب أو العلوم الاجتماعية أو ما يعادلها، ويشترط على الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب والخدمة الاجتماعية أن يكون تقدير جيد.
كما يشترط اجتياز امتحان تحريري للمتقدمين في مجال الإدمان والتعاطي وكذلك المقابلة الشخصية التي يعقدها قسم علم النفس ويعفى الطلاب الملتحقين من صندوق مكافحة الإدمان من الامتحان التحريري.
موعد التقديم على الدبلومة:
أوضحت وزارة التضامن أنه يتم تلقى طلبات التقديم على الموقع الإلكتروني فقط لكلية الأداب جامعة القاهرة خلال الفترة من 15 أغسطس الجاري إلى 15 سبتمبر المقبل، وسيتم إعلان قائمة الطلاب المؤهلين لدخول اختبارات القبول تباعا، كما سيتم الإعلان عن جدول امتحانات القبول لاحقا.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا