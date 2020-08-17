كورونا.. بريطانيا تسجل 713 إصابة جديدة بالفيروس

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:32 م
بوابة الفجر
Advertisements

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، في بيان لها اليوم الأثنين، تسجيل 713 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وقالت الصحة البريطانية: إن للمرة الأولى منذ 6 أيام تنخفض فيها حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في المملكة المتحدة عن 1000 حالة، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 21,642 مليون إصابة، بينهم أكثر من 769 ألف حالة وفاة، وأكثر من 14,350 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الباص اصابات كورونا

أخبار تهمك

10 معلومات يجب أن تعرفها عن "رونالد كومان" مدرب برشلونة الجديد

منذ ساعتين

مفاجأة.. مانشستر سيتي يحدد موقفه من راتب ليونيل ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

"التموين" تعلن عن وزن جديد لرغيف الخبز المدعم

منذ ساعتين

فايلر يُجهز مفاجأة للزمالك في مباراة القمة.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الموت يفجع الفنان مصطفي قمر

منذ ساعتين و 54 دقيقة

هيدرسفيلد يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن عرض بيراميدز لضم رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. برشلونة يعرض كل نجومه للبيع باستثناء 4 لاعبين فقط

منذ حوالي 5 ساعات

رمضان صبحى يدرس الاعتذار لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة قبول تبرعات رجال الأعمال من أجل رمضان صبحي

منذ 35 دقيقة

حوار - رونالدينيو المصري لـ "الفجر": أنا تحت أمر المنتخب في أي وقت.. وأحلم باللعب للأهلي أو الزمالك.. ومحمد صلاح لاعب استثنائي

منذ أقل من ساعة

ميسي يُشعل النار في برشلونة: لا أريد هذا المدرب!

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الكشف عن اسم مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يتخذ قرارا مفاجئا ضد كوتينيو

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل على رحيل "جوارديولا" لتدريب برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

على غرار أزارو وصالح جمعة.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الجزائر تسجل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

المغرب: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 4321

فلسطين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

السودان تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

المغرب يسجل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اليمن: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا تشمل 3 وفيات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:30 م

عاجل.. برشلونة يتخذ قرارا مفاجئا ضد كوتينيو

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

02:28 م

"التموين" تعلن عن وزن جديد لرغيف الخبز المدعم

04:55 م

ميسي يُشعل النار في برشلونة: لا أريد هذا المدرب!

06:31 م

10 معلومات يجب أن تعرفها عن "رونالد كومان" مدرب برشلونة الجديد

04:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية