بيان كردي يكشف عن إسقاط مروحية تركية ومقتل طاقمها "شمال العراق"

أعلنت القوات الكردية، اليوم الأثنين، عن تمكنهم من إسقاط طائرة تركية ومقتل طاقمها بشمال العراق، وذلك في مساء الأحد، ولم تؤكد أنقرة أو تنفى ما ورد فى البيان حتى الآن، ووفقًا لنبأ عاجل نقلته شبكة "العربية" الإخبارية.

وكانت السلطات العراقية أعلنت، أمس الأحد، إلغاء أى زيارات لمسؤولين أتراك وإغلاق المنافذ الحدودية والمطارات أمام المواطنين الأتراك، ردا على انتهاك أنقرة لسيادة البلاد والاعتداء عليها، مؤكدة أن التعامل سيكون بالمثل ردًا على الانتهاكات التركية للسيادة العراقية.

وتشن تركيا هجمات عسكرية على مناطق شمال العراق فيما يسمى بعملية "مخلب النمر"، منذ يوليو الماضى، بزعم ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستانى.