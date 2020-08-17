محافظ القاهرة يوجه بتذليل العقبات أمام مقدمي طلبات التصالح

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:05 م
الاجتماع
الاجتماع
إسماعيل منطاوي
Advertisements
وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين خلال تقديم ملفات التصالح طبقًا للقانون مع الاستمرار فى إزالات المبانى المخالفة لشروط الترخيص.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الإستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، خاصة ارتداء الكمامات فى أماكن العمل والتجمعات ومراقبة المواعيد المحددة لعمل المحلات والمقاهي.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بإستمرار مراجعة الجراجات أسفل العقارات وفتح المغلق منها للمساهمة فى تحقيق السيولة المرورية وتطوير الميادين والشوارع بكل حي مؤكدًا أن التعامل مع هذه الملفات سيكون جزءًا من عملية تقييم رؤساء الأحياء.

وطالب محافظ القاهرة بالإهتمام بخلق فرص عمل للشباب وبالمشروعات الصغيرة بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتوسع في إقامة الأسواق الحضارية لاستيعاب الباعة الجائلين وتفعيل العمل بالمنظومة الالكترونية الجديدة بكافة أحياء المحافظة، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا تطوير المركز التكنولوجى بحي مصر الجديدة ليكون مركزًا نموذجيًا يتم تعميمه فى باقى الأحياء.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة وضع آلية تسهل مشاركة المجتمع المدنى فى تنفيذ خطط التنمية بالمحافظة، مشيرًا إلى وجود أكثر من 13 ألف جمعية أهلية بالعاصمة على استعداد للمشاركة فى تنفيذ هذه الخطط.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ والسكرتير العام والمساعد ومديري مديريات الخدمات والأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مخالفات البناء محافظ القاهرة العقبات التصالح

أخبار تهمك

على غرار أزارو وصالح جمعة.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

"التموين" تعلن عن وزن جديد لرغيف الخبز المدعم والتطبيق غدًا

منذ نصف ساعة

فضيحة برشلونة تحرج ريال مدريد بالتسعة

منذ حوالي 6 ساعات

رمضان صبحى يدرس الاعتذار لبيراميدز

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. اندلاع حريق هائل في مصنع بأكتوبر

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. مانشستر سيتي يحدد موقفه من راتب ليونيل ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد فعل على رحيل "جوارديولا" لتدريب برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الكشف عن اسم مدرب برشلونة الجديد

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الاتفاق تم.. تفاصيل عقد رونالد كومان في تدريب برشلونة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مدافع إشبيلية يحسم موقفه من الإنتقال إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

10 معلومات يجب أن تعرفها عن "رونالد كومان" مدرب برشلونة الجديد

منذ نصف ساعة

عاجل.. برشلونة يعرض كل نجومه للبيع باستثناء 4 لاعبين فقط

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يجيب.. من يتحمل عقوبة كهربا ؟

منذ أقل من ساعة

القبض على نجم برشلونة "مخمورا" في حادث سير

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنان مصطفي قمر

منذ ساعة و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

محافظ القاهرة يطالب رؤساء الأحياء بحصر الحضانات الغير مرخصة

"الإسكان" تنظم ورشة عمل بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء بديوان عام محافظة القاهرة

محافظ القاهرة يشدد على تفعيل قانون التصالح وتقنين المخالفات البنائية

محافظ القاهرة: حان وقت المحاسبة والتقييم واستبعاد المقصرين

"رمضان يجمعنا".. حي النزهة يطلق مبادرة جديدة لرعاية الأسر المحتاجة

فتح 61 جراجا مغلقا بحي النزهة للقضاء على ظاهرة الانتظار

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:55 م

"التموين" تعلن عن وزن جديد لرغيف الخبز المدعم والتطبيق غدًا

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

02:28 م

10 معلومات يجب أن تعرفها عن "رونالد كومان" مدرب برشلونة الجديد

04:52 م

عاجل.. برشلونة يعرض كل نجومه للبيع باستثناء 4 لاعبين فقط

01:44 م

على غرار أزارو وصالح جمعة.. فايلر يطرد نجم الأهلي

04:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية