10 معلومات يجب أن تعرفها عن "رونالد كومان" مدرب برشلونة الجديد

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 04:52 م
رونالد كومان
رونالد كومان
علاء خليف
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أكدت تقارير صحفية اقتراب رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا من تولي القيادة الفنية لفريق برشلونة الإسباني خلال الفترة القادمة، خلفًا للمدرب الإسباني كيكي سيتين والذي بات قريبًا من مغادرة النادي الكتالوني بعد خسارته المدوية أمام بايرن ميونيخ 8 / 2 في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت صحيفة "ماركا" أن إدارة نادي برشلونة استقرت على تعيين "كومان" مدربًا للفريق بعدما أبدي الأخير موافقته على الرحيل عن تدريب هولندا وتولي المهمة الفنية للفريق الكتالوني، مؤكدة أنه سيتم الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد هذا الأسبوع.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير 10 معلومات عن الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة المحتمل:-

1- رونالد كومان من مواليد 21 مارس لعام 1963 في مدينة "زاندام" الهولندية ويبلغ عمره (57 عامًا)، كان يلعب في خط الدفاع خلال مسيرته الكروية، وهو الشقيق الأصغر لنجم هولندا السابق إروين كومان.

2- لعب "كومان" مع 5 أندية خلال مشواره الكروي (جرونجين، وآيندهوفن، وأياكس، وبرشلونة، وفينورد)، وشارك معهم في 570 مباراة، سجل 201 هدف، وصنع 45 هدفًا، وحصل على 81 بطاقة صفراء و8 بطاقات حمراء.

3- توج النجم الهولندي السابق بالعديد من الألقاب والبطولات خلال مسيرته الكروية بالملاعب (4 دوري إسباني – 4 دوري هولندي – 3 سوبر إسباني – 3 كأس هولندا – 1كأس إسبانيا – 2 دوري أبطال أوروبا – 1 سوبر أوروبي – 1 كأس أمم أوروبا).

4- كومان لعب ضمن صفوف فريق برشلونة 7 سنوات تقريبًا من 1989 وحتي 1996، وخاض مع الفريق قرابة الـ200 مباراة وسجل أكثر من 67 هدفًا في مختلف البطولات.

5- خاض 78 مباراة دولية مع منتخب هولندا في الفترة من 1983 وحتي 1994، وسجل 14 هدفًا، وصنع 6 أهداف أخري، وحصل على 5 بطاقات صفراء، ولم يتعرض للطرد.

6- شارك المدافع الهولندي السابق مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أوروبا عام 1988 وتوج باللقب الوحيد مع منتخب هولندا، كما شارك في نسخة البطولة عام 1992، وكذلك بطولة كأس العالم 1990، 1994.

7- بدأ مشواره في التدريب بعد اعتزاله كرة القدم مباشرة، حيث عمل مدربًا مساعدًا ضمن جهاز منتخب هولندا مع المدرب جوس هيدنيك ببطولة كأس العالم 1998، وتواجد معه ايضًا الثنائي يوهان نيسكينز وفرانك ريكارد.

8- تولي كومان خلال مسيرته التدريبية التي بدأت عام 1997، قيادة العديد من الأندية (فيتيسه آرنهم – أياكس – بنفيكا – آيندهوفن – فالنسيا – آلكمار – فينورد – ساوثهامبتون – إيفرتون – ومنتخب هولندا).

9- قاد صاحب الـ57 عامًا منتخب بلاده في 20 مباراة منذ توليه قيادة "الطواحين" في فبراير 2018، فاز في 11 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وخسر 4 مباريات، وحصل على "وصافة" دوري الأمم الأوروبية.

10- حصد مدرب برشلونة المحتمل، عدة بطولات خلال مشواره التدريبي (3 دوري هولندي – 2 السوبر الهولندي – 1 كأس هولندا – 1 كأس إسبانيا – 1 كأس السوبر البرتغالي – "وصيف" دوري الأمم الأوروبية 2019)

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