الصحة: صرف 190 ألف حقيبة أدوية لمخالطي كورونا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 04:40 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
الفجر
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أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، استمرار صرف العلاج للمخالطين لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، وحالات العزل المنزلي، وذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة مستجدات الموقف الطبي لمواجهة فيروس كورونا، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع، أن الوزارة صرفت قرابة 190 ألف حقيبة أدوية ومستلزمات وقائية منها 143.480 حقيبة وقائية للمخالطين من الكبار، و46.697 حقيبة وقائية للمخالطين من الأطفال.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الأحد، خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا المستجد من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 59743 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» حتى اليوم الأحد، هو 96475 حالة من ضمنهم 59743 حالة تم شفاؤها، و 5160 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وللشهر التاسع على التوالي، لا تزال الأرقام الكبيرة، يتم تسجيلها كل يوم في مختلف ربوع العالم في ظل الانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد«كوفيد-19»، في دول العالم، منذ ظهوره للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في شهر ديسمبر الماضي.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا التاجي المستجد، بأكثر من 5 ملايين و530 ألف حالة إصابة تقريبا، وتأتي البرازيل في المركز الثاني، بنحو 3 مليون و318 ألف حالة إصابة.

أما على صعيد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، حتى صباح اليوم الأحد 16 أغسطس 2020، فقد بلغ 769 ألفاً و221 حالة وفاة، وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً، قائمة الدول الأعلى من حيث حالات الوفيات.


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