"ثالث" إصابة بفيروس كورونا في المقاصة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:33 م
المقاصة
المقاصة
محمد جمال
Advertisements

اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 19 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الجونة المقرر إقامتها في الرابعة عصر غد الثلاثاء باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 20 للدوري.

 

وضمت قائمة المقاصة محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد ياسين وعصام صبحي وأحمد صبيحة ومحمد كناريا وصلاح ريكو ومحمد توني ومصطفى شبيطة وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وأحمد مرشوح ومحمد رمضان وشميلس بيكلي وصلاح أمين وأودو موسيس.

 

وقرر الجهاز الفني استبعاد اللاعب عبدالله مجدي من قائمة المباراة لاصابته بالكورونا حيث أخطرت اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة نادي المقاصة بوجود حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق، وهو اللاعب عبدالله مجدي وذلك بناء على نتيجة المسحة الأخيرة التي خضع لها الفريق استعدادا لمباراة الجونة وعلى الفور تم استبعاد عبدالله مجدي وإخضاعه للعزل المنزلي والبدء في منحه العلاج اللازم.

 

وفي سياق متصل أظهرت نتائج المسحة الأخيرة لفريق المقاصة استمرار إيجابية عينة الثنائي عمرو مرعي ومحمد مسعد، واللذين تم اكتشاف إصابتهما قبل لقاء الفريق أمام أسوان، ويواصل الثنائي الخضوع للعزل المنزلي وتلقى العلاج لحين تعافيهما من الإصابة بالفيروس.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر المقاصة كورونا فيروس كورونا المقاصة الدوري المصري اخبار الرياضة اليوم

أخبار تهمك

مفاجأة.. مانشستر سيتي يحدد موقفه من راتب ليونيل ميسي

منذ أقل من ساعتين

مانشستر سيتي يحسم مستقبل جوارديولا

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. الترجي التونسي يطلب التعاقد مع نجم الأهلي بنظام الإعارة

منذ حوالي 3 ساعات

أسماء الراحلين عن برشلونة بعد فضيحة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

القبض على نجم برشلونة "مخمورا" في حادث سير

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول رد فعل على رحيل "جوارديولا" لتدريب برشلونة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

رئيس برشلونة يعلن إقالة كيكي سيتين

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. اندلاع حريق هائل في مصنع بأكتوبر

منذ ساعتين و 46 دقيقة

رمضان صبحى يدرس الاعتذار لبيراميدز

منذ ساعة

فضيحة برشلونة تحرج ريال مدريد بالتسعة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي مُهدد بفقد ثنائي مميز أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الكشف عن اسم مدرب برشلونة الجديد

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. برشلونة يعرض كل نجومه للبيع باستثناء 4 لاعبين فقط

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الاتفاق تم.. تفاصيل عقد رونالد كومان في تدريب برشلونة

منذ 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

ميدو يعلن قائمة مصر المقاصة لمواجهة فاركو بكأس مصر

مفاجآت ميدو قبل مواجهة الأهلي.. المقاصة يتسلح بنجومه

ميدو يعلن قائمة مصر المقاصة لمواجهة المقاولون العرب غدًا

ميدو يعلن قائمة مصر المقاصة لمواجهة إنبي

ميدو يعلن قائمة مصر المقاصة لمواجهة بيراميدز

أمونيكي يعلن قائمة مصر المقاصة لمواجهة الإنتاج الحربي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

عاجل.. برشلونة يعرض كل نجومه للبيع باستثناء 4 لاعبين فقط

01:44 م

عاجل.. الكشف عن اسم مدرب برشلونة الجديد

02:36 م

مفاجأة.. مانشستر سيتي يحدد موقفه من راتب ليونيل ميسي

01:58 م

الاتفاق تم.. تفاصيل عقد رونالد كومان في تدريب برشلونة

03:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية