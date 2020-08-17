رئيس طنطا: الجهاز الفني يثق في إمكانيات اللاعبين للبقاء في الدوري

أكد فايز عريبي رئيس نادي طنطا، أن الجهاز الفني بقيادة محمد صلاح لديه ثقة كبيرة في امكانيات اللاعبين، من أجل عبور الفترة الصعبة الحالية التي يعيشها الفريق في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال عريبي في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "المسئولية صعبة جدًا على محمد صلاح، ولكنه يثق في لاعبين طنطا، والمسئولية كبيرة جدًا، وسندعمه من أجل العبور من تلك المحنة".

وأضاف:" مباريات الدروي صعبة في ظل الظروف الحالية، ونسعى لتحقيق نتائج جيدة في المباريات المقبلة".

وواصل:" مصطفى محمد لديه إمكانيات كبيرة للغاية، وتمسكت بضمه في طنطا، رغم أن الجهاز الفني كان متحفظ على ضمه، لكن كان عندي ثقة عالية بسبب إمكانياته، ومستواه حاليا لا يعجبني لأن لديه أفضل من ذلك بكثير".

وأكمل:" مصطفى غير موفق مع الزمالك، وأشعر أنه خارج الفورمة فنيا وبدنيا، لابد أن يعمل بجدية على العودة لمستواه من أجل الانضمام لصفـوف منتخب مصـر".

وحول إمكانية ضم لاعبين من الأهلي والزمالك في الموسم المقبل حال بقاء طنطا، علق عريبي: "هناك تواصل مستمر مع الناديين، وإذا طلب المدير الفني تدعيم الفريق بلاعبين من أي نادٍ، سنعمل على تلبية مطالبه، نحاول بقدر الإمكان تلبية الاحتياجات الفنية".



