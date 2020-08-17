الإسكان: حملة لرفع الإشغالات بالتعاون مع الشرطة بالقاهرة الجديدة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:44 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن المهندس  أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، قاد حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالتجمعات ( الأول – الثالث – الخامس ) وشارع التسعين الشمالي، وذلك بالتعاون مع قيادات شرطة ومباحث "التعمير" ومسئولي جهاز المدينة.
وشدد الجزار على أن هذه الحملات مستمرة، فى سبيل القضاء على المخالفات والإشغالات بالمدينة، ولن يتم السماح لأى مظاهر وسلوكيات عشوائية بتشويه المدن الجديدة، وستتم المواجهة بحزم، وفقا للقوانين واللوائح، وحفاظا على ما تحقق من أعمال تطوير بالمدن الجديدة، التى تمثل مجتمعات سكنية حضارية. 


وقال المهندس أمين غنيم: أسفرت الحملة عن إزالة كافة الإشغالات والتعديات الموجودة بشارع التسعين الشمالي، وكذا الحي الثالث بالتجمع الخامس، كما تم مصادرة عدد من المعدات ( ثلاجات  – كراسٍ - عربات ذرة وتين شوكى - اسطوانات بوتاجاز)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة دون أي تجاوزات من قبل المشاركين بالحملة.
وأشار المهندس أمين غنيم إلى أنه  تم أيضاً إزالة جميع التعديات والإشغالات بالمجاورات السكنية بالتجمع الأول، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، مؤكداً أن تلك الحملة سوف يتبعها عدد من الحملات المكثفة بشكل شبه يومي، بجانب شن حملات ليلية مفاجئة على جميع الإشغالات والمخالفات الموجودة بالمدينة، كما أنه سيتم الحزم في تطبيق القانون على الجميع.


جدير بالذكر أنه شارك في الحملة أيضاً المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس الجهاز  للتجمع الخامس، والعقيد مهندس هشام مهدى، المشرف العام على إدارات الأمن بمدينة القاهرة الجديدة، والمهندس محمد عرفات، المشرف على الإدارة المركزية للتنمية، ومديرا أمن التجمعين الأول والخامس.


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