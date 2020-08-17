عاجل.. برشلونة يعرض كل نجومه للبيع باستثناء 4 لاعبين فقط

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:44 م
برشلونة
برشلونة
وكالات
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كشفت تقارير صحفية عن أن نادي برشلونة فتح الباب أمام رحيل جميع لاعبيه خلال الميركاتو الصيفي باستثناء أربعة لاعبين فقط وذلك بعد وداع دوري أبطال أوروبا عقب الخسارة أمام بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 8-2.

 

وأكدت صحيفة "سبورت" أن المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي الذي غاب عن معظم مباريات الفريق هذا الموسم بسبب معاناته من إصابة في الركبة يتقدم قائمة الراحلين بالإضافة إلى جونيور فيربو، وإيفان راكيتيتش الذي تبقى سنة واحدة في عقده وأرتورو فيدال ورافينيا، الذي تمت إعارته ثلاث مرات، ومارتين بريثويت، الذي انضم للفريق في شهر فبراير الماضي ولم يقدم أي إضافة تذكر وفيليبي كوتينيو، في حين تم بالفعل بيع آرتور ميلو ليوفنتوس مقابل 80 مليون.

 

وأشارت إلى أن برشلونة لن يتمسك بحرسه القديم إن قرر أحدهم الرحيل وإنهاء تجربته في ملعب "كامب نو"، والحديث هنا عن المخضرمين، لويس سواريز، وسيرجيو بوسكيتس، وجيرارد بيكي، وجوردي ألباة وأنطوان جريزمان وعثمان ديمبيلي، ونيلسون سيميدو.

 

وأوضحت أن برشلونة يرفض رحيل 4 لاعبين فقط وهم الأسطورة ليونيل ميسي والحارس أندريه تير شتيجن، ولاعب الوسط فرينكي دي يونج والمدافع كليمون لينجليت.

 

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