بيان من الحكومة بشأن إجازة القطاع الخاص يوم رأس السنة الهجرية

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة أن يوم الخميس المقبل الموافق 11 أغسطس 2020، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية 1442.





وأوضح سعفان، أنه بالإشارة إلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1616 لسنة 2020 بمناسبة رأس السنة الهجرية ، يعتبر هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003 ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجرة عن اليوم مثلي الأجر عن كل يوم عمل.





وأصدرت الوزارة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.





3 أشهر مهلة جديدة لمخالفي الإقامة وإعفائهم من الغرامات بالإمارات









تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريراً من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أي وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة ، أن التقرير الذي تلقاها الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أكد أنه تقرر تمديد إعفاء "المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب "المستفيدين من مكرمة رئيس الدولة ، لمدة ثلاثة أشهر أخرى وإعفائهم من كافة الغرامات المترتبة.





وأشارت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي إلي أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، مدت المهلة التي كانت قد سبق وأعلنتها من 10 أغسطس لمدة شهر ، وذلك لمدة 3 أشهر أخري تنتهي في 17 نوفمبر 2020 متى وقعت المخالفة قبل أول مارس الماضي، فضلا عن إعفائهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم شرط مغادرة الدولة، وتشمل جميع مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب ، حيث سيتم تسديد القيود المدرجة بحقهم دون ختم الحرمان بشرط مغادرة الدولة.





وأضافت الهيئة، أن حاملي التأشيرات الراغبين في المغادرة من مطار أبوظبي، والشارقة، ورأس الخيمة يجب عليهم الحضور قبل موعد الرحلة بـ 6 ساعات.





وأما الراغبون في مغادرة الدولة عن طريق مطار دبي فعليهم ضرورة مراجعة مركز الترحيل في شرطة أمن الطيران المدني بالقرب من مبنى المسافرين (2) قبل موعد الرحلة 48 ساعة.