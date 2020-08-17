ضبط معمل "شهير" يجري تحاليل كورونا للمسافرين للخارج ببني سويف

ضبطت حملة مشتركة بين إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببني سويف ومباحث التموين، فرع تابع لسلسة معامل تحاليل طبية خاص "شهير" يجري تحاليل فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لراغبي السفر إلى الخارج بتكلفة 2500 جنيه بالمخالفة لتعليمات وزارة الصحة التي خصصت المعامل المركزية وفروعها بالمحافظات لاجراء التحاليل فقط.





وأكدت مديرية الصحة ببني سويف، بإشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، في بيان لها، أنه ورد بلاغًا من أحد المواطنين بإجراء احد معامل التحاليل الطبية الخاصة تحاليل فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لراغبي السفر إلى الخارج بتكلفة 2500 جنيه.





وكّلف وكيل الوزارة، فريقًا برئاسة الدكتور بسام رونز مدير العلاج الحر والدكتورة رانيا ابراهيم مدير ادارة المعامل، بالتنسيق مع العقيد محمد محفوظ، رئيس مباحث التموين، وتشكيل لجنة للمرور على المعمل والتأكد من صحة البلاغ وإتخاذ ما يلزم من اجراءات إدارية وقانوينة.





وشارك في الحملة كل من: د.هاديه نبيل، ومريم علاء، ومصطفي محمود، من إدارة العلاج الحر، وود.محمد رمضان وأحمد فهيم، من المعمل المشترك، وبعد التأكد من صحة المعلومات من خلال المرور الميداني على المعمل "المقدم ضده البلاغ" تم تحرير المحضر اللأزم وإخطار النيابة العامة، وتم تحرير مذكر بالواقعة وعرضها على وكيل الوزارة تمهيدًا لمخاطبة الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة لإستصدار قرار غلق فرع المعمل ببني سويف.





وتهيب مديرية الصحة، في بيانها، بالمواطنين راغبي السفر إلى الخارج التوجه للمعامل المركزية بوزارة الصحة وفروعها بالمحافظات ومنها المعمل الإقليمي المشترك ببنى سويف، حيث أنها هى الجهة الوحيدة الرسمية والمُعتمدة والمُصدقة من وزارة الصحة ووزاره الخارجية بعمل تحاليل الـ PCR للمسافرين للخارج.





وحذر البيان، أن الوزارة غير مسئولة عن أى نتائج تصدر من جهات غير رسمية والمعمل الوحيد ببنى سويف الموكل بهذه المهام هو المعمل الإقليمي المشترك وأن نموذج النتيجة موحد على مستوى الجمهورية ومختوم بـ"خاتم شعار الجمهورية" وموجود بالمطار من خلال شبكة موحدة على مستوى الجمهورية وغير ذلك سيتم إيقاف المسافر وهو ما قد حدث بالفعل مع غير الملتزمين بتعليمات الوزارة.





وأوضحت المديرية، أن قيمة رسوم التحليل بمعامل وزارة الصحة (1200) جنيه للمصريين حالة الدفع ببطاقة تحويل الأمول "الفيزا" و(1260) جنيه في حاله الدفع نقدي، و(100) دولار أمريكي، لغير المصريين "الأجانب" وعليه فإن جميع المعامل الخاصة غير معتمدة وغير مصرح لها من الأساس بإجراء تحليل الكورونا وسيتم إغلاقها عند ثبوت قيامها بتحاليل الكورونا وعلى المواطنين توخى الحذر.