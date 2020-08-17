تزامنًا مع فتح باب القبول.. معلومات عن مدارس العلوم والتكنولوجيا STEM

بالتوامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، فهناك بعض المعلومات التي يجب معرفتها لاتخاذ قرار التقديم.





١. أعلنت مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، عن استقبال طلاب جدد بالصف الأول الثانوي.





٢. تضم مدارس المتفوقين "STEM"، مرحلة ثانوية فقط، ويدرس الطلاب فيها، أما بشعبة علمى العلوم أو علمى رياضة.





٣. يمكنك التقديم إلكترونيًا للالتحاق بالمدرسة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي الرابط التالي emis.gov.eg.









٤. حددت مدة التقديم بمدارس المتفوقين في الفترة من 22 إلى31 أغسطس 2020م.





٥. وتقوم المديريات التعليمية، باستلام ومراجعة وتجميع استمارات الطلاب، على أن تعقد الاختبارات لمن تنطبق عليهم الشروط بالإدارات التعليمية.





٦. وتشترط أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 20192020 من جميع المحافظات.





٧. ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في 1102020 عن 18 عامًا، مع اجتياز الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الإدارة التابع لها المدرسة.





٨. ويجرى امتحان الالتحاق بمدارس المتفوقين في الأيام من الأحد الموافق 13 سبتمبر 2020 إلى الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2020.





٩. ويعقد الامتحان إلكترونيًا عبر اللجان الإلكترونية المخصصة لهذا الامتحان.





١٠ وتعلن النتيجة للطالب عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.





١١. ويعقد الاختبار من دور واحد فقط ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات المقررة الالتحاق بهذه المدارس.





١٢. وجوب تسديد مقابل أداء امتحان للالتحاق بمدارس المتفوقين، 150 جنيه مع إرفاق إيصال السداد ضمن أوراق التقدم.





١٣. وتتواجد مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، حاليا في كل من محافظات: "الجيزة، والقاهرة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والإسماعيلية، والبحر الأحمر، وأسيوط، والأقصر، والمنوفية، والغربية، والقليوبية، والشرقية، وقنا".



