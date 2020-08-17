الإفتاء: المشروعات القومية رسالة مهمة للتنمية والقضاء على التطرف والعنف

أكد الدكتور خالد عمران، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الدين الإسلامي هدفه التعمير والعمارة في الأرض، ورفض العشوائيات والطريقة الغير سليمة في الحياة، مضيفًا أن المشرعات القومية رسالة مهمة، تنبع من طبيعة مصرية وسطية حريصة لتقديم هذا النموذج المتدين عبر العصور.





وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أن خرائط التنمية في مصر تستهدف القضاء على خرائط التطرف والعنف، لافتًا إلى أن التعمير جزء أساسي من الدين، وهذا ما يدعوا له الدين الإسلامي.





وأوضح القيادة السياسية تعمل على التنمية وتعمير مصر، ولكن مروجي الشائعات يسعون لهدم البلاد ووقف مسيرات التنمية والتقدم.





وأشار إلى أن الطبيعة المصرية حريصة على تقديم النموذج المتدين الذى يقبل على الحياة ويرفض كل فكر متطرف ويغرس النخلة لإعمار الارض.





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الاساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المحطة ستكون مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.





وستربط المحطة ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية.





حيث سيصب في المحطة الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي.





وستضم أيضا محطة للسكك الحديدية، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT، والاتوبيس الترددي.





وتفتتح الهيئة القومية للأنفاق، الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم أمام الجمهور اليوم الأحد، وذلك عقب قرار تأجيل افتتاحه بعدما كان مخطط الافتتاح الأحد السابق لعيد الأضحى لإنهاء بعض الاختبارات.





وانتهت الهيئة، من أعمال رصف الشوارع والطرق وإعادة الشئ لأصله والتي تضررت أثناء أعمال تنفيذ محطات المشروع، مع تجميل المناطق المجاورة للمحطات، وأنهت الاستعدادات النهائية للافتتاح الرسمى.



