مقتل جنديين سوريين جراء ضربة للتحالف الدولي على حاجز شرقي سوريا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:02 ص
التحالف الدولي
التحالف الدولي
وكالات
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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، مقتل جنديين سوريين جراء ضربة للتحالف الدولي على حاجز شرقي سوريا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

أفاد الإعلام الأمني في العراق، بوقوع انفجار عبوة ناسفة برتل تابع لقوات التحالف الدولي في منطقة التاجي شمالي العاصمة بغداد.

 

وفي وقت سابق، قال مصدر عراقي، إن "ثلاثة جرحى سقطوا بالعاصمة بغداد، جراء إنفجار عبوتين ناسفتين في حي البنوك ومنطقة الطالبية".

 

هذا وتم إغلاق ساحة عدن الحيوية المؤدية إلى مدينة الكاظمية في بغداد من جميع الاتجاهات عقب الانفجارين، وفقًا لفضائية "سكاي نيوز عربية".

 

وأوضح المصدر: أن "إمرأة أصيبت في أحد الانفجارين الذين وقعا مساء اليوم، وهي حاليًا في حالة حرجة".

 

وعلى صعيد آخر، توفي متظاهر، في وقت سابق من اليوم، في العاصمة العراقية بغداد، خلال مواجهات مع قوات الأمن في ساحة الكيلاني.

 

وأغلق متظاهرون مكتب مجلس النواب في محافظة كربلاء، كما قطع المحتجون الطريق الرابط بين محافظتي كربلاء والنجف، وفق ما ذكر مراسل سكاي نيوز عربية.

 

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مقتل سوريين سوريا التحالف الدولي

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