الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:50 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إننا يفصلنا على نهاية فصل الصيف شهر واحد فقط، لافتا إلى خلال هذه الفترة تتراوح درجات الحرارة ما بين 33 إلى 35 درجة.

وأشار "شاهين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة هو السبب في الشعور بارتفاع درجة الحرارة، منوها بأن الست أيام القادمة ستشهد استقرارا شديد في درجات الحرارة، حيث ستعود لمعدلاتها، فضلا على حدوث انخفاض طفيف في نسبة الرطوبة.

ونوه بأن الشبورة المائية هى الظاهرة الجوية المؤثرة على حالة الطقس، مناشدا المواطنين شرب كميات كبيرة من المياه، وعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر.

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الإثنين الموافق 16 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الإثنين نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الإثنين ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية
- نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمي 32 درجة والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمي 31 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمي 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمي 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمي 43 درجة والصغرى 28 درجة، وسانت كاترين العظمي 32 درجة والصغرى 18 درجة.

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