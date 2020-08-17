مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.75% مع بداية التعاملات

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:43 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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إستهل سوق البحرين المالي،  تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.75% رابحاً 9.99 نقطة ليصل إلى مستوى 1338.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 2 مليون سهم بقيمة 475.5 ألف درهم

وصعد بسوق البحرين المالي اليوم  قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 40.76% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.45%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.75% مدفوعاً بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 10%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.21% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.14%.

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