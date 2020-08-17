مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.75% مع بداية التعاملات

إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.75% رابحاً 9.99 نقطة ليصل إلى مستوى 1338.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 2 مليون سهم بقيمة 475.5 ألف درهم



