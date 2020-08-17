متاح الآن رابط منحة العمالة الغير منتظمة للاستعلام عن موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة الـ 500 جنية منحة اغسطس 2020





منحة العمالة غير المنتظمة، أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان أنة من المحدد ان يتم صرف الدفعة الثالثة من المنحة لنحو حوالي مليون و600 الف عامل غير منتظم بدءا من يوم الاحد 16 اغسطس على ان تستمر لمدة خمس ايام وتنتهي يوم الخميس الموافق 20 اغسطس 2020، ومن المحدد أن يتم صرف حوالي 800 مليون جنية التي كان قد اقرها السيد الرئيس من أجل أن يتم مساعدة عمال اليومية الذين قد اصابهم الضرر جراء انتشار فيروس كورونا وفرض حظر التجوال حفاظا على صحة المواطنين وتقدر تلك المنحة ب500 جنية تم صرفها على ثلاث دفعات تم صرف الدفعتين الاولي والثانية وسوف يتم صرف الدفعة الثالثة في الوقت الحالي.





منحة العمالة الغير منتظمة

لقد أقر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تلك المنحة من أجل ان تتم مساعدة عمال اليومية في ظل تلك الظروف التي نمر بها ويتم صرف المنحة من خلال ماكينات الصراف الالي بأستخدام كارت ATM الذي كان قد استلمة المواطنين المستفيدين من المنحة منذ صرف الدفعة الثانية من المنحة ليتمكنوا من صرفها، وسوف يتم ارسال رسالة نصية الي المستفيدين كما هو متبع من أجل أعلامهم بموعد الصرف الخاص بهم حتي لا يجدث تزاحم حول ماكينات الصرف ومكاتب البريد حفاظا على صحة المواطنين ولضمان سلامتهم.





الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

لقد أوضح وزير القوي العاملة أنة يمكن لكافة المواطنين ان يقوموا بالاستعلام عن موعد صرف الدفعة الثالثة من خلال رابط وزارة القوي العاملة، وأوضح أيضا انة يمكن الصرف من أي ماكينة صرافة دون خصم أي مبالغ وليس من ماكينة محددة وأكد على ان مبلغ ال500 جنية موجودة في حسابااات الموااطنين المستفيدين من المنحة ولا داعي للقلق وذلك اعتبارا من يوم الاحد 15 اغسطس 2020 ولذلك لا داعي للتزاحم على ماكينات الصرافة.





نقدم لكم من خلال هذا الموضوع خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة ورابط منحة العمالة الغير منتظمة للاستعلام عن موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة ال500 جنية منحة اغسطش 2020.



