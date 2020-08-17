عاجل.. أول تعليق من البترول على تسريب السولار بالطريق الدائرى

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:39 ص
بوابة الفجر
الفجر
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قال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، بأن سيارة نقل سولار تابعة لمقاول نقل قطاع خاص أثناء سيرها على الطريق الدائرى تصادمت بتنك حمولتها سيارة نقل محملة بالزلط.

وأكد إنه نتج عن التصادم تسرب السولار على الطريق، وقامت الأجهزة المعنية بتأمين موقع التصادم، والعمل على إزالة السولار المنسكب لعودة الطريق لحالته الطبيعية وانتظام حركة المرور.

وكان الطريق الدائري في اتجاه المعادي والتجمع الخامس شهد تسرب حمولة سيارة مواد بترولية، تسبب في ارتباك حركة المرور.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 59743 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 96475 حالة من ضمنهم 59743 حالة تم شفاؤها، و5160 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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