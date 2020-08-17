وزير الصحة اللبناني يدعو لفرض إجراءات العزل العام لمدة أسبوعين

دعا وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، اليوم الاثنين، لفرض إجراءات العزل العام لمدة أسبوعين بعد ارتفاع حاد في الإصابات بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

أعلنت وزارة الصحة العامة بـ لبنان، اليوم الخميس، تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 251 ضمن المُقيمين، و 4 من الوافدين من الخارج مؤخراً ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 5672 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية أجري 8073 فحص PCR الخاص بالفيروس، وفي وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1974، سجل عدد الوفيات جرّاء الفيروس 70 إذ تمّ تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات ال٢٤ المنصرمة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 19,124 مليون إصابة، بينهم أكثر من 714 ألف حالة وفاة، وأكثر من 12,271 مليون حالة شفاء.