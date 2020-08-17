شيكابالا يعتزل كرة القدم فى هذه الحالة
الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:32 ص
محمد جمال
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كشف الإعلامي محمد فاروق، أن محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، يدرس الاعتزال فى نهاية الموسم الجاري.
وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "شيكابالا يفكر وبقوة في الإعتزال حال تتويج الزمالك ببطولة دوري أبطال إفريقيا ليشارك بعدها في كأس العالم للأندية حال إقامة البطولة وينهي بعدها مشواره في الساحرة المستديرة".
وأضاف: "بطولة دوري أبطال أفريقيا سوف تكون أفضل ختام لشيكابالا فى حال اتخاذه قرار الاعتزال".
ويذكر أن نادى الزمالك سيواجه الرجاء البيضاوي المغربي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.