شيكابالا يعتزل كرة القدم فى هذه الحالة





كشف الإعلامي محمد فاروق، أن محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، يدرس الاعتزال فى نهاية الموسم الجاري.





وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "شيكابالا يفكر وبقوة في الإعتزال حال تتويج الزمالك ببطولة دوري أبطال إفريقيا ليشارك بعدها في كأس العالم للأندية حال إقامة البطولة وينهي بعدها مشواره في الساحرة المستديرة".





وأضاف: "بطولة دوري أبطال أفريقيا سوف تكون أفضل ختام لشيكابالا فى حال اتخاذه قرار الاعتزال".



