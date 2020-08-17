سكرتير برشلونة يُبلغ كيكي ستيين بقرار الإدارة النهائي بشأن مصيره

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:58 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن اجتماع حاسم عُقد بين إريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، مع كيكي سيتين المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الكتالوني.

مصير كيكي ستيين مع برشلونة الإسباني

وكان الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، قد تعرض لخسارة مذلة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2-8، الجمعة الماضي، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

من جانبه ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن أبيدال سكرتير عام برشلونة الإسباني، عقد اجتماعًا مع سيتين، أمس السبت، وأبلغه بقرار الإقالة من قيادة البارسا، في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيتين توقع قرار الإقالة عقب الخسارة الكبيرة أمام بايرن ميونخ، لا سيما أنه بات لا يحظى بدعم أي عضو في مجلس الإدارة.

وأتمت الصحيفة أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، سيعقد اجتماعًا مهمًا في النادي الكتالوني، غدًا الإثنين، لمناقشة مصير المدرب الجديد، بالإضافة لاحتمالية الدعوة لانتخابات مبكرة في البارسا.

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