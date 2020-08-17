مناشدة عاجلة من الصحة للمواطنين: أرجوكم ساعدونا (فيديو)

ناشد المتحدث باسم وزارة الصحة، المواطنين بالعودة مرة أخرى للإجراءات الوقائية، وارتداء الكمامة، وتجنب التجمعات العائلية، وتجنب الأماكن العامة المزدحمة.





وأوضح متحدث الصحة، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن أصحاب الأمراض المزمنة أكثر عرضة لفيروس كورونا، موجهًا حديثه للمواطنين: "حافظوا على أسركم وأهلكم واحموا أنفسكم، وحافظوا على الغذاء الصحي".





وحذر من التراخي والتهاون في إتباع الإجراءات الوقائية قد يعود بنا إلى البداية، موجهًا حديثه للمواطنين: "أرجوكم ساعدونا"، متابعًا: "يجب عدم تناول الفيتاميات وأدوية رفع المناعة بدون الطبيب".





وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الدولة جاهزة ومستعدة لمواجهة أي شيء، ويوجد مستشفيات للعزل، بالإضافة إلى مستشفيات وزارة الصحة، هناك ترصد وتقصي للمصابين.





وتابع: "لدينا كمية أدوية تكفي لحالات العزل المنزلي"، مضيفًا: "كل 16 ألف حالة يكون بينهم مريض يحتاج إلى رعاية مركزة، انخفاض الإصابات يجعلنا لا نحتاج إلى رعاية مركزة".





أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 59743 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.









وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.













وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 96475 حالة من ضمنهم 59743 حالة تم شفاؤها، و5160 حالة وفاة.



