بعد الإعلان عن قيمتها.. المالية للمصريين: "اعرف موازنة بلدك علشان تعرف حقك"

كشف محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية، عن تفاصيل الموازنة الجديدة للدولة، والتي أعلنت عنها الدولة المصرية في اليوم الأول للسنة المالية الجديدة والتي قدرت بنحو 2.2 تريليون جنيه.





وقال عبد الفتاح، في لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، إن هذه الموازنة توسعية وليست انكماشية، موجهًا رسالة إلى المصريين "اعرف موازنة بلدك علشان تعرف حقك".





وأشار، إلى أن عادة ما تكون الموازنة كل عام أكبر من العام الذي يسبقه، موضحًا أن إجمالي مصروفات الموازنة الجديدة يصل إلى 1713 مليار جنيه، وهو يزيد عن إجمالي المصروفات العام الماضي الذي قدر بـ1574 مليار جنيه.





وكانت وزارة المالية قد أعلنت تنفيذ أكبر موازنة عامة للدولة والتي تـــبلغ ٢،٢ تريليون جـــنيه منها ١،٧ تريليون جـــنيه للمصروفـــات بزيـــادة ١٣٨،٦ مليار جنيه عن موازنة العام المالي ٢٠١٩ ٢٠٢٠، ومن المقرر تنفيذ كل المدفوعات على أبواب الموازنة من خلال منظومة الدفع الإلكتروني عن طريق إصدار أوامر الدفع الإلكترونية، والالتزام بتقديم طلبات التعزيزات على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS».





وقال إنه تم إعداد مشروع موازنـــة العام المالى ٢٠٢٠ ٢٠٢١ خلال الفترة مـــن نوفـمبر ٢٠١٩ إلى يناير٢٠٢٠ بالـتشاور مع ٦٥٠ جهة موازنية بمراعاة الالـتزام بالاسـتحقاقات الدسـتورية لقطاعـات الصحة والتعليم والبحث العلمي، على ضوء تقديرات المـؤسسات الدولية للاقـــتصاد العالمي فى ينايـــر ٢٠٢٠، ومـــن بينها: أسعار البترول والقمح، وحركة التجارة الدولية، ومعدل التضخـم العالمي، وغيرها مــن العوامل والمعاملات الــتي تؤثر على هــذه الــتقديــرات، لافتًا إلى أن الــوزارة آثرت الإبقاء عـلى مشـروع الموازنة دون تغيير وتقديمه لمجــلس الـنواب فـي الموعـد الـدسـتورى المحـدد قـبل نـهايـة مـارس مـن كـل عـام، بـحيث يـتم إعـادة تـقديـر الموقـــــف بعد الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ثم إجراء الـتعديـلات اللازمـة بالتنسيق الكامل مــع مجــلس الــنواب، لأن الخيار الآخـر كان إعــادة تــقدير مشـروع المـوازنــة فى ظل معطيات متقلبة، وقد يترتب على ذلك إخلال بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.



