شديد الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الاثنين (فيديو)

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الاثنين الموافق 16 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الإثنين نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الإثنين ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.





- طقس لطيف على السواحل الشمالية.





- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.





الظواهر الطبيعية

- نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية.





الوصف الفني لخرائط الطقس

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمي 32 درجة والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمي 31 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمي 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمي 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمي 43 درجة والصغرى 28 درجة، وسانت كاترين العظمي 32 درجة والصغرى 18 درجة.





هيئة الارصاد الجوية تعلن عن طقس الـ 48 ساعة القادمة





وقال محمود شاهين مدير مركز التحليلات والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، إن الطقس في حالة مستقرة هذه الفترة، مع مستويات رطوبة عالية خلال الفترات الماضية، مبينا أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات العادية خلال اليوم وغدًا بنحو 3 درجات مئوية في هذا الوقت من العام.





وأضاف شاهين خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد جاد والإعلامية رشا مجدي في برنامج “صباح البلد” المذاع على شاشة “صدى البلد”، أن الأيام متقاربة للغاية من حيث تمتد الشبورة المائية في الصباح الباكر وتحسن الرؤية عند الساعة الثامنة صباحا وارتفاع نسبة الرطوبة تدريجيا ترتفع درجات الحرارة وهو أمر طبيعي لشهر أغسطس.





طقس الـ 48 ساعة القادمة





وأضاف شاهين أن فصل الصيف يفصلنا عن نهايته بنحو شهر، وخلال هذه الفترة ستكون مستويات الرطوبة مرتفعة ودرجات الحرارة حول المعدلات العادية خلال الـ 6 أيام القادمة، ولا يتوقع أن تكون هناك موجات في شمال القاهرة وشمال البلاد ودرجات حرارة تقترب من معدلاتها الطبيعية وقد نشعر بتحسن نسبي خلال النصف الثاني من الأسبوع الذي بدءا من يوم الثلاثاء المقبل نتيجة وجود منخفض جوي في طبقات الهواء العلوية مما يرفع كميات الرطوبة على سطح الأرض ويظهر على شكل غيوم على السواحل الشمالية وسماء القاهرة. مما يقلل من مستويات الرطوبة في المناطق الشمالية.



