أستاذ الطرق: تحريك أسعار تذاكر المترو بهدف تحسين الخدمة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:58 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد أسامة عقيل، أستاذ الطرق والمرور بجامعة عين شمس، أن محطة عدلي منصور الذي تم افتتاحها خلال المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو هي مركز نقل رئيسية ومحطة تبادلية تتجمع فيها وسائل النقل المختلفة.

وأضاف عقيل، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن قطاع النقل يعتبر أساس التنمية في مصر، مشيرًا إلى أن الإنفاق الحكومي في قطاع النقل يشجع المستثمرين.

وأشار، إلى أن مشروعات النقل الجديدة تساعد في حل الأزمة المرورية، مضيفًا "أن هذه المشروعات قادرة على تغيير ثقافة الناس في التنقل عبر وسائل المواصلات الخاصة إلى وسائل النقل الجماعية وهو ما يعمل على حل أزمة المرور".

وتابع: "هناك إرادة سياسية لحل كافة مشكلات قطاع النقل، وهذه المشروعات الجديدة تساعد في تقليل الحوادث"، لافتًا إلى أن تحريك أسعار تذاكر المترو بهدف تحسين الخدمة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ويضع حجر الاساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المحطة ستكون مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.

وستربط المحطة ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية.

حيث سيصب في المحطة الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي.

وستضم أيضا محطة للسكك الحديدية، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT، والاتوبيس الترددي.

وتفتتح الهيئة القومية للأنفاق، الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم أمام الجمهور اليوم الأحد، وذلك عقب قرار تأجيل افتتاحه بعدما كان مخطط الافتتاح الأحد السابق لعيد الأضحى لإنهاء بعض الاختبارات.

وانتهت الهيئة، من أعمال رصف الشوارع والطرق وإعادة الشئ لأصله والتي تضررت أثناء أعمال تنفيذ محطات المشروع، مع تجميل المناطق المجاورة للمحطات، وأنهت الاستعدادات النهائية للافتتاح الرسمي.

ومحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث ابتداء من محطة النزهة 1 التالية لمحطة نادى الشمس بمصر الجديدة حتى محطة عدلي منصور بالسلام بطول حوالى 7.8 كم وعدد 6 محطات جميعها علوية منفذة عبر كبارى علوية ممتدة تكوّن مجتمعة جسر علوى يسير عليه المترو ومحطاتها بالكامل علوية تنفذها مجموعة من الشركات المصرية.

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