عاجل- برشلونة يُقيل كيكي سيتين

أقال نادي برشلونة الإسباني مدربه كيكي سيتين من منصبه عقب الخسار الكبيرة التي تلقاها الفريق أمس من بايرن ميونيخ الألماني.









وأعلن جوسيب ماريا بارتيميو رئيس نادي برشلونة إقالة كيكي سيتين من منصبه عقب الاجتماع الذي عقد اليوم.













وفشل سيتين الذي عين في منصب المدير الفني لبرشلونة في أكتوبر الماضي خلفا لأرنستو فالفيردي في الحصول على أي بطولة هذا الموسم.









وخرج برشلونة خالي الوفاض هذا الموسم حيث خسر جميع المسابقات التي شارك فيها.













وخسر برشلونة أول أمس الجمعة أمام بايرن ميونيخ بهدفين مقابل ثمانية أهداف في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



