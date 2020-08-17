طبيب: "لو البنطلون ضاق عليك اعرف إنك داخل على مشكلة بالقلب"

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:34 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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ناشد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، المصريين معرفة نسبة الضغط والسكر لديهم، منوها بأن حملة 100 مليون صحة كانت فرصة حتى يعرف المصريين أرقامهم الحيوية.

وأضاف "شعبان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، مخاطبا المواطنين، "اعرف ضغطك وسكرك، ولو انت بدخن ارمي السيجارة"، محذرا من السمنة، قائلا: "لو لقيت البنطلون بيضيق عليك اعرف انك داخل على مشكلة بالنسبة للقلب".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، خروج 977 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 58835 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 116 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 96336 حالة من ضمنهم 58835 حالة تم شفاؤها، و5141 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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مشاكل القلب جمال شعبان بوابة الفجر الفجر

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