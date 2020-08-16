الخارجية الأمريكية تعلن دعم قبرص لحقها في موارد المتوسط

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:33 م
بوابة الفجر
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كشفت الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، عن دعمها لحق قبرص فى استغلال الموارد الطبيعية داخل مياهها الإقليمية فى البحر المتوسط مشيرًا إلى تعاون أمريكي وثيق مع قبرص فى عمليات التنقيب.

 

وقال ديفيد هيل، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية: إن أعمال تطوير موارد الهيدروكربون تهدف إلى "تحقيق أمن الطاقة الدائم، وازدهار الاقتصاد في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط​​''، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

 

وأشاد هيل بتوسيع التعاون الأمني ​​بين الولايات المتحدة وقبرص وجدد الدعم الأمريكي لاستئناف محادثات إعادة التوحيد المتوقفة.

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