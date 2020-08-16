البابا تواضروس يستقبل رئيسة دير العذراء زويلة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، تماف باسيليا رئيسة دير السيدة العذراء مريم بحارة زويلة والنوبارية.





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ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، عظته العامة على الشعب القبطي و ذلك عبر القنوات الفضائية؛ بدون حضور شعبي، طبقًا لقرار اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بمنع التجمعات للحد من محاربة فيروس كورونا المستجد والمعروف بـ " كوفيد 19".





وخلال عظته هنئ قداسته الشعب القبطي بمناسبة صوم القديسة العذراء مريم، والذي يحل يوم السبت المقبل، كما تحدث عن الاستعداد الروحي للسنة القبطية الجديدة والتي تبدأ في الحادي عشر من سبتمبر المقبل.





وكان قداسة البابا قد ألقى أولى عظات الأحد على القناة ذاتها، يوم الأحد ٢٩ من مارس الماضي، ثم توالى على إلقاء العظة عدد من أحبار الكنيسة.









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وفي سياق أخر، تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الذي بدأ الأربعاء الماضي، والمعروف باسم صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستمر لمدة 15 يومًا ينتهي في 22 أغسطس الجاري بصلاة قداس عيد صعود جسد العذراء مريم.





وتقييم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نهضة وقداسات روحية بدون حضور شعبي طيلة فترة صوم العذراء التي تستمر لمدة 15 يومًا احتفالا بالعذراء مريم، فيما يترأس الأنبا يؤانس، أسقف إيبارشية أسيوط للأقباط الأرثوذكس قداسات ونهضة صوم العذراء مريم في درنكة.





وبحسب كتاب الكنيسة التاريخي (السنكسار)، يبدأ الأقباط صوم العذراء في ١ حتى ١٥ مسرى من كل عام قبطي علي أن يكون اليوم التالي هو عيدًا لتذكار نياحة (رحيل) القديسة العذراء مريم.





وصوم السيدة العذراء هذا صامه الآباء الرسل أنفسهم عندما عاد توما الرسول من التبشير في الهند؛ فقد سائلهم عن السيدة العذراء، قالوا له إنها قد ماتت.





فقال لهم "أريد أن أرى أين دفنتموها!" وعندما ذهبوا إلى القبر لم يجدوا الجسد المبارك؛ فابتدأ يحكى لهم انه راءى الجسد صاعدًا إلى السماء.





ويكرس عدد كبير من محبي العذراء مريم أسبوعًا إضافيًا لصومها السنوي بشهر أغسطس، كنوع من النذور في حب مريم، وكثيرون يخصصون طقوسا خاصةً في صوم السيدة العذراء مريم، تختلف عن باقي صوم الأقباط طوال العام نظرًا لمحبتهم الكبيرة لها.