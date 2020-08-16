البابا تواضروس يستقبل رئيسة دير العذراء زويلة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:06 م
اللقاء
اللقاء
ماريان ناجى
Advertisements
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، تماف باسيليا رئيسة دير السيدة العذراء مريم بحارة زويلة والنوبارية.

اقرأ أيضا...

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، عظته العامة على الشعب القبطي و ذلك عبر القنوات الفضائية؛ بدون حضور شعبي، طبقًا لقرار اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بمنع التجمعات للحد من محاربة فيروس كورونا المستجد والمعروف بـ " كوفيد 19".

وخلال عظته هنئ قداسته الشعب القبطي بمناسبة صوم القديسة العذراء مريم، والذي يحل يوم السبت المقبل، كما تحدث عن الاستعداد الروحي للسنة القبطية الجديدة والتي تبدأ في الحادي عشر من سبتمبر المقبل.

وكان قداسة البابا قد ألقى أولى عظات الأحد على القناة ذاتها، يوم الأحد ٢٩ من مارس الماضي، ثم توالى على إلقاء العظة عدد من أحبار الكنيسة.


اقرأ أيضا...

وفي سياق أخر، تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الذي بدأ الأربعاء الماضي، والمعروف باسم صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستمر لمدة 15 يومًا ينتهي في 22 أغسطس الجاري بصلاة قداس عيد صعود جسد العذراء مريم.

وتقييم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نهضة وقداسات روحية بدون حضور شعبي طيلة فترة صوم العذراء التي تستمر لمدة 15 يومًا احتفالا بالعذراء مريم، فيما يترأس الأنبا يؤانس، أسقف إيبارشية أسيوط للأقباط الأرثوذكس قداسات ونهضة صوم العذراء مريم في درنكة.

وبحسب كتاب الكنيسة التاريخي (السنكسار)، يبدأ الأقباط صوم العذراء في ١ حتى ١٥ مسرى من كل عام قبطي علي أن يكون اليوم التالي هو عيدًا لتذكار نياحة (رحيل) القديسة العذراء مريم.

وصوم السيدة العذراء هذا صامه الآباء الرسل أنفسهم عندما عاد توما الرسول من التبشير في الهند؛ فقد سائلهم عن السيدة العذراء، قالوا له إنها قد ماتت.

فقال لهم "أريد أن أرى أين دفنتموها!" وعندما ذهبوا إلى القبر لم يجدوا الجسد المبارك؛ فابتدأ يحكى لهم انه راءى الجسد صاعدًا إلى السماء.

ويكرس عدد كبير من محبي العذراء مريم أسبوعًا إضافيًا لصومها السنوي بشهر أغسطس، كنوع من النذور في حب مريم، وكثيرون يخصصون طقوسا خاصةً في صوم السيدة العذراء مريم، تختلف عن باقي صوم الأقباط طوال العام نظرًا لمحبتهم الكبيرة لها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نهضة صوم العذراء مسار العائله دير السيدة العذراء مريم حارة زويلة والنوبارية البابا تواضروس

أخبار تهمك

الكشف عن موعد مشاركة كهربا مع الأهلي في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

قرار مفاجئ من إدارة الأهلي بشأن الصفقات الجديدة بعد رحيل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

ميسي يوجه صدمة قوية لبرشلونة

منذ أقل من ساعة

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة أسوان غدًا

منذ حوالي 3 ساعات

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

استئناف المفاوضات الثلاثاء المقبل.. تفاصيل اجتماع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

بعد نداء ميسي.. سبب قهري يُجبر تشافي على رفض تدريب برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تصريح هام من وزير النقل بشأن نترات الأمونيوم والمواد الخطرة في الموانئ (فيديو)

منذ 42 دقيقة

أحمد فتحي يهدد بيراميدز بالبقاء في الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة.. تشافي يرفض برشلونة ويحدد وجهته المقبلة

منذ 19 دقيقة

تقارير إنجليزية تكشف موقف هيدرسفيلد النهائي من عرض بيراميدز لشراء رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع قاهر برشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

السيسي يستقل مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

"ارجوكم ساعدونا".. الصحة توجه مناشدة عاجلة للمواطنين (فيديو)

منذ ساعتين و 31 دقيقة

نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على صفقته القادمة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

العذراء مريم.. تعرف على أول صوم عرفته المسيحية في العالم

دير الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط يحدد موقفه بشأن إعادة فتح أبوابه للزوار

مطران شبرا الخيمة في زيارة رعوية لكنائس الإيبارشية (صور)

المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ينشئ صفحة جديدة على "فيسبوك"

الأنبا شاروبيم يترأس القداس الإلهي من كنيسة الشهيد أبي سفين بالطوابية بقنا (صور)

دير العذراء مريم في أخميم يعلن فتح أبوابه أمام الزوار

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:15 م

ميسي يوجه صدمة قوية لبرشلونة

تصريح هام من وزير النقل بشأن نترات الأمونيوم والمواد الخطرة في الموانئ (فيديو)

10:24 م

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع قاهر برشلونة

09:47 م

أحمد فتحي يهدد بيراميدز بالبقاء في الأهلي

09:57 م

استئناف المفاوضات الثلاثاء المقبل.. تفاصيل اجتماع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

09:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ملك إسبانيا يطرد والده بعد تورطه فى سلسلة من الفضائح الأخلاقية والمالية