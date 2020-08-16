السيطرة على حريق في شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:55 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق اندلع أعلى مكتب صرافة بحي المهندسين، مساء اليوم الأحد، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب بشارع جامعة الدول العربية، بمنطقة المهندسين وسط المحافظة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني، بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء، مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.

وبالفحص والمعاينة نشوب حريق في مخلفات أشجار بفيلا تعلو مكتب صرافة، ولم يسفر الحريق عن إصابات، وتمكنت القوات من إنقاذ سيدة تقيم بمفردها في الفيلا محل الحريق.

وأجري قوات الدفاع المدني عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وتحرر محضر بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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صرافة شارع جامعة الدول العربية حريق المهندسين الحماية المدنية

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