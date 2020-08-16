سامسونغ تعلن سعر هاتفها الجديد Galaxy A51

طرحت شركة سامسونج الكورية ، هاتف Galaxy A51 5G للبيع في الولايات المتحدة بسعر 549.99 دولار ، بعد أرباع التشهير.





ويمكن شراء الهاتف الجديد من موقع متجر Verizon الإلكتروني، أو متاجر سامسونغ الإلكترونية، والموقع الإلكتروني sammobile التقني.









هاتف Galaxy A51









يتوفر الهاتف بذاكرة القطارات العشوائية ، بسعة 6 غيغابايت ، ذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت ، باللون الازرق.





يأتي هاتف Galaxy A51 5G UW بمعالج Snapdragon 765G وفتحة بطاقة microSD ، ويحتوي أيضًا على شاشة Super AMOLED Infinity-O مقاس 6.5 بوصة بدقة Full HD +.





يحتوي الهاتف الذكي أيضًا على كاميرا سيلفي 32 ميجابكسل وإعداد رباعي الكاميرا في الخلف ، بما في ذلك كاميرا رئيسية بزاوية عريضة 48 ميجابكسل ، وكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل ، ومستشعر عمق 5 ميجابكسل. وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجا بكسل.



