سامسونغ تعلن سعر هاتفها الجديد Galaxy A51

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:22 م
Galaxy A51
Galaxy A51
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سامسونغ تعلن سعر هاتفها الجديد Galaxy A51

طرحت شركة سامسونج الكورية ، هاتف Galaxy A51 5G للبيع في الولايات المتحدة بسعر 549.99 دولار ، بعد أرباع التشهير.

ويمكن شراء الهاتف الجديد من موقع متجر Verizon الإلكتروني، أو متاجر سامسونغ الإلكترونية، والموقع الإلكتروني sammobile التقني.


هاتف Galaxy A51

هاتف Galaxy A51

يتوفر الهاتف بذاكرة القطارات العشوائية ، بسعة 6 غيغابايت ، ذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت ، باللون الازرق.

يأتي هاتف Galaxy A51 5G UW بمعالج Snapdragon 765G وفتحة بطاقة microSD ، ويحتوي أيضًا على شاشة Super AMOLED Infinity-O مقاس 6.5 بوصة بدقة Full HD +.

يحتوي الهاتف الذكي أيضًا على كاميرا سيلفي 32 ميجابكسل وإعداد رباعي الكاميرا في الخلف ، بما في ذلك كاميرا رئيسية بزاوية عريضة 48 ميجابكسل ، وكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل ، ومستشعر عمق 5 ميجابكسل. وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجا بكسل.

يعمل الهاتف الجديد بنظام Android 10 ، ويتميز بقارئ بصمات أصابع مدمج ، وبطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة ، ويدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات.

سامسونغ تعلن سعر هاتفها الجديد Galaxy A51

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