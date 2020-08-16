سامسونغ تعلن سعر هاتفها الجديد Galaxy A51
الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:22 م
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سامسونغ تعلن سعر هاتفها الجديد Galaxy A51
طرحت شركة سامسونج الكورية ، هاتف Galaxy A51 5G للبيع في الولايات المتحدة بسعر 549.99 دولار ، بعد أرباع التشهير.
ويمكن شراء الهاتف الجديد من موقع متجر Verizon الإلكتروني، أو متاجر سامسونغ الإلكترونية، والموقع الإلكتروني sammobile التقني.
هاتف Galaxy A51
يتوفر الهاتف بذاكرة القطارات العشوائية ، بسعة 6 غيغابايت ، ذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت ، باللون الازرق.
يأتي هاتف Galaxy A51 5G UW بمعالج Snapdragon 765G وفتحة بطاقة microSD ، ويحتوي أيضًا على شاشة Super AMOLED Infinity-O مقاس 6.5 بوصة بدقة Full HD +.
يحتوي الهاتف الذكي أيضًا على كاميرا سيلفي 32 ميجابكسل وإعداد رباعي الكاميرا في الخلف ، بما في ذلك كاميرا رئيسية بزاوية عريضة 48 ميجابكسل ، وكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل ، ومستشعر عمق 5 ميجابكسل. وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجا بكسل.
يعمل الهاتف الجديد بنظام Android 10 ، ويتميز بقارئ بصمات أصابع مدمج ، وبطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة ، ويدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات.
سامسونغ تعلن سعر هاتفها الجديد Galaxy A51
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