بعد نجاح التجارب على الحيوانات.. معهد البحوث: "مش لاقيين شركة تتبني لقاح كورونا" (فيديو)

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:20 م
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات في المعهد القومي للبحوث، إن المعهد عمل على اعداد لقاح ضد فيروس كورونا منذ بداية الأزمة، لافتًا إلى أن المعهد نجح في انتاج لقاح وحقق نتائج رائعة في التجارب على الحيوانات. 

وتابع "علي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن المعهد دوره يتوقف عند اعداد التجارب على الحيوانات، ومن المفترض أن تقوم الشركة التي تتولى إعداده وانتاجه، باستكمال الدراسات والاختبارات على الإنسان، ولكن للأسف لم نجد شركة تقوم بتبني هذه اللقاح، وهذا يرجع إلى أن هذا اللقاح هو الأول من نوعه في مصر، يتم اعداده من الصفر.

ولفت إلى أن المعهد يعمل الآن على اعداد تجارب على البشر بعد نجاحه على الحيوان، معقبًا: "احنا دلوقتي بناخد دور مش دورونا".



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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 977 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 58835 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 116 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 96336 حالة من ضمنهم 58835 حالة تم شفاؤها، و5141 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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