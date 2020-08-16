بعد نجاح التجارب على الحيوانات.. معهد البحوث: "مش لاقيين شركة تتبني لقاح كورونا" (فيديو)

قال الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات في المعهد القومي للبحوث، إن المعهد عمل على اعداد لقاح ضد فيروس كورونا منذ بداية الأزمة، لافتًا إلى أن المعهد نجح في انتاج لقاح وحقق نتائج رائعة في التجارب على الحيوانات.





وتابع "علي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن المعهد دوره يتوقف عند اعداد التجارب على الحيوانات، ومن المفترض أن تقوم الشركة التي تتولى إعداده وانتاجه، باستكمال الدراسات والاختبارات على الإنسان، ولكن للأسف لم نجد شركة تقوم بتبني هذه اللقاح، وهذا يرجع إلى أن هذا اللقاح هو الأول من نوعه في مصر، يتم اعداده من الصفر.





ولفت إلى أن المعهد يعمل الآن على اعداد تجارب على البشر بعد نجاحه على الحيوان، معقبًا: "احنا دلوقتي بناخد دور مش دورونا".











