قبل استقبال عامها الدراسي الأول.. 10 معلومات عن جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء

أعلنت الحكومة يوم الجمعة الماضي، أن" الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارات رئاسية بإنشاء 4 جامعات أهلية على أرض مصر، هي "جامعة الملك سلمان الدولية" ولها ثلاثة مقرات بمدن الطور، وشرم الشيخ، ورأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، و"جامعة العلمين الدولية"، ومقرها مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، و"جامعة الجلالة"، ومقرها هضبة الجلالة بمحافظة السويس، و"جامعة المنصورة الجديدة"، ومقرها مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية بدلتا مصر".





وترصد بوابة " الفجر" أبرز المعلومات عن جامعة الملك سلمان الدولية بمحافظة جنوب سيناء في السطور التالية:





1- أوضح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى أن "الجامعة تقام على ثلاثة فروع، الأول في شرم الشيخ، ويقام على مساحة 35 فدانًا ويضم 4 كليات (كلية السياحة والضيافة، والألسن واللغات التطبيقية، والعمارة، والفنون والتصميم) وفرع رأس سدر يقام على مساحة 330 فدانًا ويضم 4 كليات (الطب البيطري، والزراعات الصحراوية، والعلوم الإدارية، وعلوم المجتمع) وفرع الطور يقام على مساحة 355 فدانًا ويضم 7 كليات (الهندسة، والطب، والعلوم، والصناعات التكنولوجية، وعلوم وهندسة الحاسبات، والصيدلة، والتمريض)".





2- جامعة الملك سلمان الدولية بمحافظة جنوب سيناء جامعة عربية.





3- تستعد محافظة جنوب سيناء خلال الأسابيع القادمة لاستقبال طلائع الطلبة والدارسين والأكاديميين المعتمدين لدى جامعة الملك سلمان الدولية في عامها الدراسي الأول، وذلك بعد إصدار قرار جمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالموافقة على إنشائها وبدء الدراسة فيها مع انطلاق العام الدراسي القادم 20202021.





4- تعتبر جامعة الملك سلمان الدولية أول منشأة جامعية متكاملة بجنوب سيناء، كما تعد واحدة من أهم ثمار التعاون السعودي- المصري في مجال التعليم والبحث العلمي.





5- تم تدشين جامعة الملك سلمان الدولية في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذي تم توقيعه في محافظة القاهرة أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمصر في شهر أبريل عام 2016.





6- أوضح البيان الصادر عن السفارة السعودية بالقاهرة، أن جامعة الملك سلمان الدولية تصنف من ضمن الجامعات الذكية، ومن أهم أهدافها الأساسية تحقيق الريادة محليًا وإقليميًا وعالميًا في التعليم والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وتحقق الجودة والتميز والارتقاء وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.





7- تشتمل جامعة الملك سلمان الدولية على أكثر من 17 كلية وحوالي 54 برنامجًا دراسيًا متقدمًا في ثلاث فروع بكل من مدينة الطور، رأس سدر، وشرم الشيخ.





8- تتكون البرامج الدراسية التي تتيحها جامعة الملك سلمان الدولية للطلاب من عدة مجالات تلبي احتياجات سوق العمل المحلي وتتماشى مع احتياجات السوق الإقليمي، والدولي، وتشجيع الابتكار والإبداع والقيـام بالأبحاث العلمية التطبيقية من خلال الشراكة الفاعلة والتعاون مع جامعات عالمية متميزة ومع مؤسسات سوق العمل لتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين محليًا ودوليًا، مع الإعتماد على آليات نشر المعرفة الملبية لاحتياجات المجتمع وخطط التنمية المستدامة والربط مع الصناعة في إطار مرن يتيح التحسين بشكل مستمر.





9- تندرج جامعة الملك سلمان الدولية تحت إطار الجامعات المصرية الأهلية، وهي مؤسسات غير هادفة للربح، وتسمح بالتعليم عالي الجودة عن طريق اعتماد برامج تعليمية متطورة.



