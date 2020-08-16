وزير النقل: السيسي استخرج اشتراك مترو مدى الحياة ودفع ثمنه (فيديو)
الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:32 م
داليا الحسين
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قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن محطة بشتيل مركزية لكل قطارات الصعيد وبها نشاط استثماري يخدم المحطة، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه المحطة خلال عامين.
وتابع "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي بلمسته الإنسانية قدر المستشار عدلي منصور كما يقدر كل الرموز وجعله يفتتح المحطة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.
وأردف: "ملتزمون تجاه المواطنين بأن تكون أسعار التذاكر ثابتة وتتولى الدولة دعمها"، متابعا، "أتوقع أن يركب السيسي أول قطار في السادسة من صباح الغد لاستطلاع أحوال المواطنين".
وأكد الوزير، أنه تم عمل كارنيه اشتراك مدى الحياة في مترو الأنفاق للرئيس السيسي ورفض أن يأخذه دون أن يدفع المقابل المادي له، وطلب عمل اشتراك للرئيس عدلي منصور.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى ان الرئيس السيسي يدفع كارتة الطرق حتى يكون مثال يحتذى به.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الاساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المحطة ستكون مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.
وستربط المحطة ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية.
حيث سيصب في المحطة الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي.
وستضم أيضا محطة للسكك الحديدية، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT، والاتوبيس الترددي.
وتفتتح الهيئة القومية للأنفاق، الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم أمام الجمهور اليوم الأحد، وذلك عقب قرار تأجيل افتتاحه بعدما كان مخطط الافتتاح الأحد السابق لعيد الأضحى لإنهاء بعض الاختبارات.
وانتهت الهيئة، من أعمال رصف الشوارع والطرق وإعادة الشئ لأصله والتي تضررت أثناء أعمال تنفيذ محطات المشروع، مع تجميل المناطق المجاورة للمحطات، وأنهت الاستعدادات النهائية للافتتاح الرسمى.
ومحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث ابتداء من محطة النزهة 1 التالية لمحطة نادى الشمس بمصر الجديدة حتى محطة عدلي منصور بالسلام بطول حوالى 7.8 كم وعدد 6 محطات جميعها علوية منفذة عبر كبارى علوية ممتدة تكوّن مجتمعة جسر علوى يسير عليه المترو ومحطاتها بالكامل علوية تنفذها مجموعة من الشركات المصرية.
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