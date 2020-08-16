محمود سعد يعلق على واقعة الهجوم على المفتي بسبب فتوى طهارة الكلاب (فيديو)

استنكر الإعلامي محمود سعد، الهجوم الذي تعرض له الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بعد حديثه عن أن طهارة الطلاب وفقًا لمذهب الإمام مالك وأن مس لعابه لا ينقض الوضوء.





وقال سعد خلال تقديم برنامجه "باب الخلق" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الأحد: "ده رأي الإمام مالك، والمفتي استعرضه، ومستغرب الهجوم غير المبرر، وبقيت بلاحظ أن محدش عايز يسمع حد، والكل بقى شايف أن رأيه هو الأصوب والأصح".





وأضاف موجهًا رسالة إلى الرافضين لهذا الرأي "أنت بتزعل ليه؟ هذا الرأي غير ملزم ليك لو أنت مش عايز تعمل بيه، ولكن لا يجب أن تحجر على الآخر إذا أراد تطبيقه لأنك لا تعلم كيف استنبط الإمام مالك هذا الرأي".











