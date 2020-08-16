محمود سعد يعلق على واقعة الهجوم على المفتي بسبب فتوى طهارة الكلاب (فيديو)
الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:44 م
شيماء حسن
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استنكر الإعلامي محمود سعد، الهجوم الذي تعرض له الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بعد حديثه عن أن طهارة الطلاب وفقًا لمذهب الإمام مالك وأن مس لعابه لا ينقض الوضوء.
وقال سعد خلال تقديم برنامجه "باب الخلق" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الأحد: "ده رأي الإمام مالك، والمفتي استعرضه، ومستغرب الهجوم غير المبرر، وبقيت بلاحظ أن محدش عايز يسمع حد، والكل بقى شايف أن رأيه هو الأصوب والأصح".
وأضاف موجهًا رسالة إلى الرافضين لهذا الرأي "أنت بتزعل ليه؟ هذا الرأي غير ملزم ليك لو أنت مش عايز تعمل بيه، ولكن لا يجب أن تحجر على الآخر إذا أراد تطبيقه لأنك لا تعلم كيف استنبط الإمام مالك هذا الرأي".
وفي تصريحات سابقة قال الشيخ محمود التهامي، نقيب منشدي مصر، إن حديثه بأن الكلاب ليست مخلوق نجس، لا يعبر عن رأيه، ولكنه رأي الإمام مالك، لافتَا إلى أنه ليس شخصًا من الشارع على حد تعبيره، ولكنه حاصل على ليسانس لغة عربية من الأزهر الشريف ويعي ما يقوله جيدًا، معقبًا: " ربنا ماخلقش مخلوق نجس، حتى الخنزير طاهر كله، دون لحمه".
وتابع "التهامي"، خلال حواره مع الإعلامي إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية " سبب حديثه عن هذا الامر قيام أحد الأشخاص بخنق أحد الكلاب حتى الموت، مستطردًا: "أنا بدأت أخاف على أولاده من قسوة المجتمع، انا تعرضت لانتقاد كبير بسبب هذا الأامر".
ولفت إلى أن هناك بعض المذاهب الفقهية التي تحدثت بأن الكلب نجس، ولكن الإنسان أيضا في بعض الحالات قد يكون نجسًا تمنع من دخول المسجد.
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